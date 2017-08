Gislaine Mathias | Jaguariúna

Um exemplo de dedicação e amor ao futebol. Com 84 anos de idade, o jogador Plínio Parizio, integra o time do Jaguar Tênis Clube e ainda mostra disposição e habilidade para jogar futebol. Recentemente, num jogo contra Campinas, ele marcou até um gol e esse feito resultou numa homenagem ao jogador, que recebeu da diretoria do clube uma placa de prata, no sábado, 29.

O presidente do clube, Luíz Vanderlei, conhecido por Lei, disse que a ideia surgiu por ele ser um atleta que está sempre presente no clube e participa dos jogos com muita dedicação. “É muito gratificante ver uma pessoa com essa idade ainda estar ativo no esporte, pois existem muitos jovens que nem querem praticar atividade física”, analisou Lei que assumiu como presidente do Jaguar, em abril deste ano.

“Sempre fui sócio e já tinha intenção de fazer parte da diretoria, então, agora espero fazer um bom trabalho”, analisou o presidente completando que a primeira ação foi a inauguração de uma academia do próprio clube. “O associado que pagar a mensalidade terá direito a academia, piscina, campo, quadra e sauna. A longo prazo, nós pretendemos implantar um campo society, realizar mudanças na fachada do clube e continuar trabalhando com a colaboração de todos, para tentar atrair novos sócios”, frisou.

O jogador Plínio ficou muito emocionado com a homenagem. “É uma grande satisfação e não esperava por isso. Quero agradecer a Deus por ainda estar jogando”, disse Plínio completando que o gol marcado recentemente saiu por ser meio teimoso. “Eu fico perto do gol esperando a jogada, e nesse jogo sobrou uma bola do goleiro e fiz o gol”, relatou. Ele tem uma longa história dedicado ao futebol e coleciona mais de 100 gols ao logo da carreira. “Eu fazia uma média de 3 a 4 gols em cada jogo. Eu gosto e sou fanático por futebol”, salientou o atleta de 84 anos.