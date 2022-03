Plataforma #CulturaemCasa apresenta 1ª edição da Mostra de Cinema do Vale do Ribeira

Vanderlei Tenório

De 18 a 26/03, a plataforma de streaming e vídeo por demanda #CulturaemCasa, idealizada pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa e gerida pela Organização Social Amigos da Arte, apresenta a 1ª Mostra de Cinema do Vale do Ribeira.

A programação conta com doze produções regionais. São cinco filmes de médias-metragens e sete curtas-metragens, além de duas mostras não competitivas de obras convidadas, “Mostra de Longas” e a “Mostrinha”, dirigida ao público infantil com destaque para “O menino e o mundo”.

Para a diretora-executiva da Amigos da Arte, Danielle Nigromonte, proporcionar o acesso à arte, ao cinema em especial, por meio da #CulturaEmCasa, de forma gratuita e com acessibilidade, é um dos pilares da plataforma: “O público brasileiro precisa ter a chance de conhecer obras de artistas e produtores locais, é uma forma de valorizarmos nossa cultura. Contar com a Mostra no catálogo da #CulturaemCasa é motivo de muito orgulho. O cinema nacional conta com grandes obras reconhecidas por público e crítica. A iniciativa aproxima toda a família, pois também conta com produções infantis premiadas”, afirma.

A idealização e a produção da mostra são de dois jovens do Vale do Ribeira, Tadeo e Tales Trigo, com objetivo de despertar a difusão de produções cinematográficas realizadas na região. A direção é de Eduardo Santana, idealizador de vários festivais e membro fundador da FANTLATAM – Alianza Latinoamericana de Festivales de Cine Fantástico.

Segundo o produtor cultural Tales Trigo, a Mostra é uma oportunidade de os moradores contarem suas próprias histórias. “O público encontrará nas produções selecionadas as histórias, os saberes e a vida da população regional”, adianta Tales.

224 filmes:

Os filmes das mostras competitivas foram selecionados entre 224 inscritos. A região do Vale do Ribeira possui histórias e paisagens pouco conhecidas do público. Por ser uma área de grande diversidade, por exemplo, o Vale do Ribeira foi declarado como Patrimônio Natural da Humanidade pela Unesco em 1999.

O ator Francisco Gaspar fez a curadoria das mostras competitivas: “O prazer de descobrir uma região muito próxima à cidade de São Paulo, simultaneamente com a curiosidade do que se produz em audiovisual por quem vive, pensa e realiza seus relatos e transforma em histórias que nos comove e faz pensar sobre a importância do Vale do Ribeira não só para o Estado, mas para o país”, Gaspar recebeu o Kikito de melhor ator no Festival de Gramado pelo curta “O.D. Overdose Digital”, de Marcos DeBrito, em 2007.

Homenagem:

No mês da mulher, Kátia Coelho é a homenageada da mostra. Como diretora de fotografia, Kátia recebeu mais de 30 prêmios em festivais, entre eles, o Festival de Brasília, o de Gramado, a APCA (Associação Paulista de Críticos de Arte) e o Kodak Vision Award, em Los Angeles. Um dos filmes que Kátia atuou como diretora de fotografia, A Via Láctea (direção Lina Chamie), será exibido na programação da Mostra de Longas convidados.

“Escolhemos homenagear a Kátia Coelho pela sua trajetória nacional e internacional. Ela foi a primeira mulher a dirigir a fotografia de um longa no Brasil e teve obras premiadas nos mais importantes festivais do mundo. Tem uma relação com a região por ter participado da Oficina de Cinema em Ilha Comprida, que certamente formou alguns dos realizadores inscritos”, explica o produtor Tadeo Trigo.

Premiação:

Os filmes vencedores da Mostra Competitiva Regional de Médias e da Mostra Competitiva Regional de Curtas serão escolhidos por júri técnico composto por três profissionais do audiovisual brasileiro: Marta Russo, Lufe Steffen e Ralph Fredericks. Os vencedores serão divulgados na Cerimônia de Premiação em 26 de março, às 20h, com exibição prevista também pela #CulturaEmCasa.

O filme vencedor de cada mostra ganhará um prêmio estímulo de R$ 1 mil, além do Troféu Papagaio-da-Cara-Roxa. A escolha do nome do Troféu é uma homenagem ao pássaro encontrado na região e ameaçado de extinção devido ao desmatamento e ao tráfico de animais. Durante a cerimônia, o público também poderá prestigiar quatro filmes de curtas-metragens produzidos nas Oficinas durante o Festival.

Mostras Convidadas:

A Mostra convidada de Longas é uma oportunidade de o público assistir seis filmes de cineastas consagrados e premiados em festivais nacionais e internacionais. A curadoria é de Monica Trigo, que há anos atua no setor audiovisual e preside a Alianza Latino Americana de Festivales de Cine Fantástico (FANTLATAM), considerado o Oscar do Cinema Fantástico.

O público também pode conferir a Mostrinha, com seis filmes dedicados ao público infantil e que já fizeram parte de importantes festivais. Os filmes das mostras convidadas só ficam em cartaz durante 48 horas, na plataforma #CulturaemCasa.

Oficina de Stop Motion:

A “Oficina de Stop Motion”, voltada para crianças do Vale do Ribeira, entre 10 a 16 anos, fará parte integrante da Mostra. O resultado da oficina serão quatro curtas-metragens de animação a serem exibidos na Cerimônia de Premiação.

A 1ª Mostra de Cinema do Vale do Ribeira é realizada com recursos da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Governo do Estado de São Paulo e PROAC Editais.

Confira os filmes:

Mostra Competitiva Regional de Médias-metragens

Bonecos da Mata Atlântica (direção Eduardo Alves ), Juquitiba

(direção ), Juquitiba Hamlet em Necropolis (direção Maura Baiocchi e Wolfgang Pannek ), São Lourenço da Serra

(direção e ), São Lourenço da Serra Religare – A diversidade da fé nas tradições de comunidades tradicionais em Cananeia (direção Cleber Rocha Chiquinho ), Cananéia

(direção ), Cananéia Sobre Olga (direção Thayná Almeida ), Registro

(direção ), Registro Varação de Canoa (direção Fernando Oliveira e José Pereira), Cananéia

Mostra Competitiva Regional de Curtas-metragens

3:03 (direção Lion Andreassa ), Ilha Comprida

(direção ), Ilha Comprida A Guerra de Iguape (direção Gabriela Benedeti e Iuri Moreira ), Ilha Comprida

(direção e ), Ilha Comprida Escalpelo (direção Thayná Torella ), Registro

(direção ), Registro Isolada (direção Beto Sanches ), Ilha Comprida

(direção ), Ilha Comprida Lamarca em Cajati (direção Ana Paula Passos ), Cajati

(direção ), Cajati Memórias Musicais Miracatuenses (direção Laerte de Camargo Araújo ), Miracatu

(direção ), Miracatu Quilombos: Tecnologias e saberes ancestrais (direção Luiz Marcos de França Dias), Eldorado

Mostra convidada de Longas-metragens

A Jangada de Welles (direção Firmino Holanda e Petrus Cariry )

(direção e ) A Via Láctea (direção Lina Chamie )

(direção ) As Almas que Dançam no Escuro (direção Marcos DeBrito )

(direção ) Mulher Oceano (direção Djin Sganzerla )

(direção ) O Seu Amor de Volta (Mesmo Que Ele Não Queira (direção Bertrand Lira)

(direção Bertrand Lira) Reviver (direção Cavi Borges e Patricia Niedermeir)

Mostrinha convidada (infantil)