Tábata Alexandroni | Jaguariúna

As placas de ruas de Jaguariúna receberão um novo design desenvolvido pelo projeto Jaguariúna Legível, da Secretaria de Planejamento Urbano. A iniciativa pretende padronizar os modelos de placas vigentes a partir do ano que vem.

“As placas já envelheceram, algumas você não tem nem o nome. Hoje requerem uma padronização. Tudo isso é segurança para pedestres, motociclistas, para quem está de carro, ambulâncias”, explica Rômulo Augusto Arsufi Vigatto, diretor de planejamento.

Além do novo design azul, foi desenvolvida uma placa de rua vermelha para apontar endereços de interesse turístico da cidade, assim como um modelo para indicar pontos de ônibus. As placas de sinalização de trânsito também serão repaginadas.

Está sendo estudada uma parceria com o setor privado para a colocação das novas placas ou reforma das que estão em uso, reduzindo os custos para a Prefeitura. Hoje o DETRAN-SP está reformando placas desgastadas, ainda com o design antigo, e colocando placas nos loteamentos recém lançados.

“Os bairros novos já vão receber a placa com o novo layout, como o Reserva da Barra, e com o tempo se pretende adesivar as antigas”, garante Josino José da Silva, diretor do DETRAN-SP de Jaguariúna, órgão responsável pela colocação das placas.