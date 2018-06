Patrick Pereira, alumni (termo em latim e significa ex-aluno) da UniFAJ – Centro Universitário de Jaguariúna e professor do curso de Psicologia da IES, teve sua pesquisa citada em um trabalho da Escola Superior de Educação de Lisboa para obtenção de grau de mestre em Educação Pré-Escolar por Ana Marta da Cunha Lopes. O projeto intitulado “A ação do/a educador/a na gestão de conflitos”, foi orientado pela professora Dra. Manuela Rosa.

O profissional, que também atua como psicólogo clínico e psicólogo escolar e é mestrando em Psicologia do Desenvolvimento, já teve sua pesquisa apresentada como referência em diversas outras publicações, como de Júlia Neves Ferreira em sua pesquisa intitulada “Resolução de conflitos: concepções e práticas de professores dos anos iniciais do ensino fundamental”, publicada no XXVIII Congresso de Iniciação Científica da UNESP (2016), Colloquium Humanarum, em Presidente Prudente (2017), e no Seminário Internacional Educação para o Século XXI na Unicamp (2018). Outro exemplo foi o Trabalho de Conclusão de Curso de Eliane Barbosa intitulado “Dos conflitos interpessoais entre crianças e suas implicações no desenvolvimento infantil à formação e práticas docentes: uma leitura a partir da concepção piagetiana” orientado pela professora Drª. Claudia Ximenez Alves, do Centro de Educação, Comunicação e Artes da Universidade Estadual de Londrina.

Patrick publicou, em 2012, na Revista Intellectus do Centro Universitário de Jaguariúna seu Trabalho de Conclusão de Curso intitulado “A ação dos professores diante dos conflitos entre alunos”, com o intuito de auxiliar professores a lidarem com os conflitos na sala de aula e também contribuir com pesquisadores que estudam temas relativos à psicologia e educação. Desde então, sua pesquisa tem sido lida por pessoas de dentro e fora do Brasil de diversas instituições.

O alumni, redator da Revista Intellectus e atual Docente da UniFAJ, tem diversas outras pesquisas publicadas na Revista Intellectus, bem como em outros periódicos científicos, livros e eventos nacionais e internacionais, que se relacionam à Psicologia Escolar, Psicologia da Saúde, Psicologia Social e Planejamento Urbano, a maioria realizada dentro da UniFAJ como aluno da graduação, pós-graduação ou como membro dos grupos de estudos do NEPI, em especial o Gemobias.

“Aprendi a gostar de fazer pesquisas no segundo ano da graduação, quando entrei para o Programa de Iniciação Científica (PIC), e nunca mais parei. É uma satisfação muito grande ver que minhas pesquisas estão sendo usadas por alunos e pesquisadores para promover a ciência em prol da sociedade”, revela o psicólogo e pesquisador formado pela UniFAJ.