Os usuários da Rede Municipal de Saúde de Jaguariúna já têm como saber se o medicamento que o médico receitou na consulta pode ser obtido gratuitamente. A novidade já está disponível no site da Prefeitura e foi divulgada pela secretária de Saúde, Maria do Carmo de Oliveira Pelisão, que fez uma observação importante: “É necessário apresentar o Cartão Cidadão e a receita deve ter sido emitida por um médico da rede pública de Saúde”.

Segundo Maria do Carmo, o município possui uma lista dos medicamentos com distribuição gratuita e a medida atende ao que determina a Lei Municipal 2440, aprovada na Câmara Municipal em 30 de outubro do ano passado, sancionada recentemente pelo prefeito Gustavo Reis. Dessa forma, a Prefeitura manterá no site uma lista atualizada dos medicamentos disponíveis na rede municipal de saúde.

Conforme determina a lei, no caso de falta de medicamentos a Prefeitura também informará a população por meio de seu site, dando uma previsão de quando o estoque será regularizado após nova aquisição. Ainda segundo a secretária de Saúde, a medida é inédita em Jaguariúna e traz mais segurança aos usuários que buscam atendimento nas Unidades Básicas de Saúde UBS’s).

Farmácia Municipal

De acordo com a coordenadora de Assistência Farmacêutica da Secretaria de Saúde de Jaguariúna, Daniela Cristina da Silva Norberto, a maioria dos medicamentos disponíveis na Farmácia Municipal é adquirida pela Prefeitura mediante licitação pública. “De um total de 275 que temos para distribuição gratuita, apenas 71 medicamentos são fornecidos pela FURP (Fundação do Remédio Popular)”, revela.

A lista, conforme Daniela, é a REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) e inclui ansiolíticos/hipnóticos, antidepressivos, anticonvulsionantes, antipsicóticos/neurolépticos, antiparkinsonianos, antialcoólicos, medicamento para transtorno do déficit de atenção/Hiperatividade (TDAH), neuroprotetor/tratamento de doença neurodegenerativa, antidiarreico, antiinflamatórios, antiparasitários, broncodilatadores e muitos outros.

A farmacêutica da Prefeitura encerrou com uma observação importante: “No site da Prefeitura o paciente deve fazer a busca usando o nome do medicamento que o médico escreveu na receita”, destacou.