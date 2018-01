A Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Pedreira realiza todas as sextas-feiras, das 8h às 15h, vacinação contra a Febre Amarela nos Postos de Saúde da Família e na Central Municipal de Saúde ‘Dr. Euclides Nery Junior’.

Segundo informou a secretária de Saúde Ana Lúcia Nieri Goulart, até o momento 92% da população da área urbana já foi imunizada e 100% dos moradores da área rural. “Em Pedreira, não há casos registrados de Febre Amarela e também não foi encontrado macaco com a doença, porém faz limite com cidades que apresentaram macacos infectados pela doença, portanto todos os seus moradores devem ser imunizados”, enfatizou Ana Lúcia.

Por orientação do Governo do Estado, através do Grupo Técnico de Vigilância Epidemiológica, a partir desta semana, a vacina será aplicada somente com a apresentação do comprovante de residência. Os interessados em tomar a vacina contra a Febre Amarela devem as sextas-feiras procurar pelos Postos de Saúde dos bairros ou a Central Municipal de Saúde.