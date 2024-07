Pedala Tour Amparo está com inscrições abertas

Passeio chega à terceira edição na cidade no dia 24 de setembro com largada e chegada na Praça Pádua Salles e participação 100% gratuita

O Pedala Tour Amparo, que chega à cidade no dia 24 de setembro, está com inscrições abertas. O passeio promete espalhar muita energia positiva pelas ruas e avenidas da cidade. A largada e a chegada serão na Praça Pádua Salles, no Centro.

Esta será a terceira vez que Amparo recebe o Pedala Tour. As edições anteriores aconteceram em 2017 e 2022 e fizeram muito sucesso, com todas as inscrições preenchidas com antecedência e milhares de ciclistas circulando pela cidade. O passeio é totalmente gratuito.

O percurso, com 10 quilômetros, será feito em cerca de uma hora. Se você curte pedalar, não perca tempo, pois são apenas 1,5 mil vagas abertas. Para participar, basta acessar o site oficial: www.pedalatour.com.br.

Quem fizer a inscrição no site vai ganhar um kit com uma camiseta, um boné, um squeeze e uma sacochila. Os interessados têm até o dia 21 de setembro ou até que todas as vagas se esgotem.

Podem se inscrever ciclistas a partir de 8 anos, além de adultos e idosos sem limite máximo de idade. Menores devem estar acompanhados por um responsável legal. No final do passeio, todos os inscritos vão concorrer ao sorteio de duas bicicletas novinhas.

O principal objetivo do passeio é incentivar a prática de exercícios físicos e hábitos que resultem em bem-estar e melhorias na qualidade de vida, além de conscientizar quanto ao uso da bicicleta como meio de transporte, lazer e esporte sustentável e que não gera poluição.

A estrutura

O Pedala Tour é um dos maiores e mais tradicionais passeios ciclísticos do Brasil e acontece em vários municípios pelo país. Só neste ano já passou por Florianópolis (SC), Salto (SP), Anápolis (GO) e Catalão (GO), antes de chegar a Amparo.

A largada está marcada para às 8h30. Antes de pedalar, os participantes terão uma aula coletiva de alongamento, a partir das 8h15.

Na Praça Pádua Salles será montada a Arena Pedala, estrutura que dará apoio ao evento e aos participantes. No local, além da tenda para retirada dos kits no dia do evento, estarão disponíveis serviços de saúde, como aferição de pressão e glicemia (glicose), orientação para treinos, avaliação corporal e bioimpedância.

O evento também terá um posto médico e ambulância de plantão. Ainda na Arena, todos os participantes terão à disposição uma bicicletaria com técnicos para realizar, gratuitamente, pequenas manutenções nas bikes dos inscritos.

No ponto de concentração, os participantes também terão frutas, água e isotônicos à disposição para consumo. Durante todo o trajeto, os ciclistas serão acompanhados por um trio elétrico. As vias do trajeto estarão fechadas e sinalizadas por agentes da Prefeitura. Ciclistas guias vão acompanhar o grupo, garantindo uma atividade tranquila e segura.

“Estamos entusiasmados em apresentar o Pedala Tour Salto 2023. É com grande prazer que, como presidente da Associação Fábrica de Saúde, Esporte e Cultura, convido a todos os amantes do ciclismo e da vida saudável para participar dessa experiência com a gente. Vamos pedalar juntos, unindo esporte, cultura e saúde em um dia que promete ficar marcado para sempre”, disse Bruno Wellington, presidente da Associação Fábrica.

Realização

O Pedala Tour é uma realização da Associação Fábrica de Saúde, Esporte e Cultura, através da Secretaria Nacional do Esporte, do Ministério do Esporte, do Governo Federal, e conta com o patrocínio da Ypê e apoio institucional da Secretaria de Esporte e Juventude e da Prefeitura de Amparo

Informações

No caso de dúvidas ou mais informações, os interessados podem entrar em contato com a organização do evento pelas redes sociais: @pedalatour.com.br.

