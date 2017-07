A Prefeitura de Jaguariúna acaba de conseguir, por meio de uma emenda do deputado federal Carlos Sampaio, uma verba de R$ 500 mil do Governo Federal, por meio do Ministério das Cidades, para pavimentar a estrada Judith dos Santos Pinto, conhecida como Estrada do Japonês e principal via de acesso aos moradores dos empreendimentos habitacionais Jaguariúna I e II.

A pavimentação é uma antiga demanda da população e segundo o prefeito Gustavo Reis será feita ainda esse ano. “A estrada do japonês é a principal via de acesso aos empreendimentos Jaguariúna I e II e só quem mora em rua de terra sabe dos transtornos causados especialmente em dias de chuva ou em tempo muito seco. Por isso trabalhamos muito para que essa emenda fosse aprovada”, afirma o prefeito Gustavo Reis, que aproveitou a oportunidade para agradecer o empenho e apoio do deputado federal Carlos Sampaio.

De acordo com o diretor de Planejamento de Jaguariúna, Rômulo Augusto Arsufi Vigatto, a pavimentação será feita em toda estrada que tem quase um quilômetro de extensão e 14 metros de largura. “Assim que for assinado o contrato de repasse vamos abrir licitação e executar essa obra até o fim desse ano”, diz o diretor.

O diretor também destacou que a Prefeitura está convocando os donos de áreas naquela região para regularizar a os processos de desapropriação necessários para a execução da obra.