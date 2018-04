Edmilson Alves – edmilson@gazetaregional.com.br

O presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Paulo Skaf, e pré-candidato ao governo de São Paulo pelo MDB, recebeu o título de Cidadão Jaguariúna, em Sessão Solene da Câmara Municipal, numa cerimônia realizada na noite de quinta-feira, 19, no Teatro Municipal. O autor da honraria é o prefeito de Jaguariúna, Gustavo Reis, que fez a indicação de Paulo Skaf, quando exercia o mandato de vereador, em dezembro de 2004, portanto, há 14 anos.

Com o Teatro Municipal lotado, com as presenças de vereadores, autoridades municipais, prefeitos de cidades da região, de convidados e de moradores da cidade, o evento serviu também para apresentar outro lado do homenageado, sua vida pessoal, sua família, seu trabalho e conquistas, apresentados em um telão. Nasceu em 7 de agosto de 1955, na cidade de São Paulo. Casado com Luzia Helena Pamplona de Menezes Skaf, é pai de cinco filhos: Paulo, André, Raphael, Gabriel e Antoine. Avô de Antonia, Leon e Eduarda, filhos de André e Adriana, e de Julia e Alice, filhas de Paulo e Tatiana.

Quanto ao recebimento do título, Skaf considerou como uma honra. “Jaguariúna é uma cidade inovadora na região, é uma referência, por isso, sinto muito orgulho em receber essa homenagem, ainda mais vindo de uma pessoa tão próxima de mim, que é o prefeito Gustavo Reis”, enfatizou.

Skaf ficou surpreso durante a apresentação de que o autor do projeto era o atual prefeito de Jaguariúna. “Havia sido informado de que o vereador Márcio era o responsável pela homenagem, e desde que cheguei à cidade, tinha a intenção de agradecê-lo. Mas, agora, sei que o Márcio é o prefeito Gustavo Reis, sendo Márcio seu primeiro nome. Estou mais feliz por isso”, comentou.

O prefeito Gustavo Reis enfatizou que o título a Skaf é merecido. “É uma pessoa que contribui muito com o crescimento do país, pelo seu trabalho, e também é um dos responsáveis pelo desenvolvimento de Jaguariúna, por ter atendido meu pedido e implantado o Senai na cidade, e, com isso, alavancou a carreira profissional de muitas pessoas”, salientou Reis.

Segundo o prefeito, a entrega do título, após 14 anos, não poderia ser no momento mais apropriado. “Estou no meu segundo mandato como prefeito, pois Jaguariúna é hoje uma cidade com excelentes índices de satisfação na Saúde, na Educação e na Segurança”. Sobre o trabalho de Skaf, Reis lembrou, dentre tantos, de sua luta para acabar com o imposto federal da CPMF. Para isso, ele criou um movimento, articulou com o Senado, com um trabalho incansável, e conseguiu a vitória”. Sobre a homenagem o prefeito completa: “Não dá para dar um título como esse para qualquer pessoa, tem que ter uma história”.

Em seu discurso, Paulo Skaf falou sobre a situação econômica do país, a importância em se investir na Educação, citando como exemplos as escolas do Sesi e do Senai, e a preparação que a população e o país têm que ter sobre a quarta revolução digital, que é a inteligência artificial. “Temos que oferecer à população uma Educação de qualidade, com forte alicerce no prédio do conhecimento”, explicou, completando: “a Educação é importante, é indispensável, o Sesi, o Senai dão exemplos disso, temos muita qualidade”.

O presidente da Fiesp também falou das mudanças que o ocorre no mundo, principalmente na geração de novos empregos. “Estamos na quarta revolução industrial, que é a inteligência artificial, temos que nos preparar, encarar as mudanças, como ocorreram em outras épocas, são postos de trabalhos sendo extintos, e, ao mesmo tempo, novas profissões vão surgindo, por isso, que falo e sempre repito, que a Educação necessita de escolas de qualidade, é fundamental, imprescindível”, conclui.

As homenagens não pararam por ai. Jovens pertencentes ao Programa Atletas do Futuro entregaram presentes a Skaf. O programa, denominado PAF, é uma iniciativa do Serviço Social da Indústria de São Paulo (Sesi-SP) que promove formação sócio esportiva. O objetivo é promover formação e cultura esportiva para crianças e jovens de 6 a 17 anos, contribuindo para o desenvolvimento do futuro cidadão.

Em entrevista à imprensa, antes do recebimento do título, Skaf falou sobre sua pré-candidatura, demonstrando otimismo. “Tive cerca de cinco milhões de votos ao governo do Estado, em 2014, uma votação expressiva, ficando em segundo lugar, mas deixo as coisas caminharem, prefiro aguardar. Pois nem ‘entrei em campo’, ainda vamos realizar a convenção em maio para oficializar a candidatura. Deixo nas mãos de Deus, pois qualquer que seja o destino agradeço”.

Sobre a atual situação econômica do país, Skaf disse que está melhorando. “Se compararmos com seis meses atrás, posso dizer que está melhor, pois tínhamos 14 milhões de desempregados, atualmente temos 12 milhões. Sei que é um número altíssimo, mas daqui a seis meses será menor ainda, então a tendência é de melhora”.