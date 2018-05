A atleta fisiculturista de Jaguariúna, Patrícia Aguiar, embarca no próximo dia 24 de maio, para Santa Catarina, para disputar o Campeonato Brasileiro da modalidade, que será realizado nos dia 26 e 27, na capital Florianópolis. Antes disso, no dia 25, véspera da competição, haverá o ‘check-in’ das delegações, quando a organização do evento avalia cada atleta para se enquadrar no exato perfil de sua categoria.

A competição não é novidade para Patrícia, afinal de contas, nos últimos três anos, como ela mesma diz, “bateu na trave”, faturando por três vezes consecutivas o vice-campeonato. Em sua preparação para este evento, Patrícia conta com algumas peculiaridades. “Mesmo sendo uma atleta internacional, não precisando disputar o brasileiro para o classificatório, eu faço questão em competir no Brasil e representar nosso estado na categoria ‘Miss Toned Figure’”, explica.

Quanto à competição, ela conta que vem se dedicando ao máximo. “São meses de dieta severa, com treinamento específico para se enquadrar no exato perfil da categoria”. Dentre este trabalho, ela destaca os ensaios de pose, presença de palco e também o ensaio da coreografia, com apresentação em um minuto, acompanhada de música escolhida por ela.

Patrícia é uma forte candidata, tendo em seu currículo o título de campeã Sulamericana em 2016; vice-campeã em 2017; vice-campeã brasileira em 2016 e 2017, e Top 7 do ‘Mr. Universe’ 2016 e 2017. Ela treina há 17 anos, e há quatro disputa essa modalidade esportiva. Ela já tem mais de 20 competições realizadas, alternando conquistas de títulos de campeã e de vice. “Isso é um grande orgulho para mim, pois sou extremamente dedicada e comprometida com o Esporte. Hoje atingi um nível internacional”, salienta a atleta.

Em função de seu trabalho, resultando em bons resultados, Patrícia já garantiu as vagas das mais importantes competições internacionais do mundo. “Já competi no Paraguai, na Bolívia e, por dois anos, na Inglaterra, no lendário ‘Mr. Universe’. Já sai em vários cartazes importantes e o último foi junto com o ícone Luis Fernando “Sardinha””, diz.

Para as competições deste ano, Patrícia já tem vagas garantidas no Campeonato Brasileiro, representando o Estado de São Paulo, no Campeonato Mundial, que será realizado em Toscana, na Itália, representando o Brasil, e também representando o país, participará do Campeonato Sulamericano, além de disputar o Mr. Universe, quando representará a América Latina.