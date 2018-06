A atleta fisiculturista Patrícia Aguiar, de Jaguariúna, foi vice-campeã no 18º Campeonato Brasileiro de Fisiculturismo (NABBA), na categoria Miss Toned Figure. Este foi o quarto ano consecutivo que Patrícia fica com o vice-campeonato. Com essa conquista, a atleta garantiu vaga para o Brasileiro de 2019. A competição foi realizada dia 26 de maio, no teatro do Hotel internacional de Canasvieiras, em Florianópolis, capital de Santa Catarina.

E não somente ela, de Jaguariúna, a ter um bom resultado. O marido dela, Denis Aguiar, também conquistou a vaga do Brasileiro, em disputa pelo Paulistão, realizado em 19 de maio. E ainda trouxe o troféu de quinto lugar, na categoria Class 4.

Patrícia foi bem preparada para a competição, e, assim, além de lutar pelo primeiro lugar, levou ainda como objetivo não abaixar sua colocação de ano anterior (segundo lugar). “Gostaria de ter ganho, mas me sinto muito feliz, e dei o melhor de mim em todos os instantes da preparação”, contou. Segundo ela, foram muitos treinos, uma boa dieta, diversos ensaios e também se empenhou muito na disciplina. “Com isso, me sinto campeã mesmo sendo a vice, levando em conta todas as dificuldades que um atleta passa até terminar a jornada em cima do palco”.

Em relação à sua preparação, Patrícia conta que teve que realizar mudanças no perfil. “O padrão Internacional, mesmo sendo da mesma categoria, é um pouco diferente do padrão brasileiro em relação à arbitragem. Com isso, tive que ajustar ao padrão brasileiro da categoria”, explicou. Essa mudança, segunda ela, trouxe uma certa ansiedade.

A atleta também lembra que a competição ocorreu no período da greve dos caminhoneiros, que afetou todo o país. “Pensei que não fosse conseguir chegar até meu destino. Isso me deixou muito apreensiva, mas no fim deu tudo certo, consegui chegar até Florianópolis, no tempo hábil do ‘check-in’ das delegações dos estados”, salientou. A questão da greve afetou, sim, o evento que aconteceria paralelo à disputa, que seria a Expo Mercosul, uma feira de ‘fitness’ e outras 20 modalidades, que foi cancelado.

Depois de uma semana de férias, a atleta já retornou a dieta e iniciou os trabalhos para o próximo desafio, o ‘Sulamericano’, no mês de Setembro. Nesta competição, Patrícia já foi campeã em duas oportunidades, sendo em 2016 e em2017, este último na Bolívia. “Vamos fazer algumas mudanças no físico para essa competição de nível internacional”, disse. Motivada, ela reforça que um dos objetivos não abaixar a colocação do ano anterior e lutar pelo título.

Para quem deseja conhecer mais sobre o esporte pode seguir a página da Patrícia nas redes sociais, uma dela é o Facebook, com postagens de todas as competições. Em relação aos apoiadores, ela avisa que quem tiver interesse em patrociná-la pode entrar em contato com o e-mail atletapatriciaaguiar@hotmail.com.