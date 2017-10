Os turistas que chegam a Jaguariúna para realizar o passeio de Maria-Fumaça e até mesmo os moradores da cidade terão a partir do mês que vem uma raridade circulando por esses trilhos turísticos até Campinas. Isto porque, a ABPF (Associação Brasileira de Preservação Ferroviária) restaurou por completo uma locomotiva a diesel, que estava quase esquecida num pátio em Paulínia.

A nova atração é americana, fabricada em 1.960, e que à época percorreu os trilhos da CMEF (Companhia Mogiana de Estrada de Ferro) e que já transportou milhares de passageiros da região.

A máquina a diesel começará a entrar em operação para os turistas dia 18 de novembro. “Ela virá em grande estilo, num trem especial com direito almoço servido a bordo em um restaurante de madeira de 1913”, salienta Hélio Gazetta Filho, diretor-administrativo da ABPF, regional Campinas.

Passeio de Trem: Maria-Fumaça

Em relação à importância dessa máquina voltar a circular nos trilhos, Gazetta Filho enfatiza a preservação da história, além das novas gerações em poder conhecer esse meio de transporte de um passado recente. “Garanto que em Jaguariúna muitas pessoas, as mais velhas, principalmente, lembrarão dessa máquina”.

Para que tudo dê certo, nos últimos quatro meses a locomotiva passou por um período de testes. No dia da entrega, em 18 de novembro, haverá um evento com as presenças de representantes do DNIT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) e de autoridades locais na sede da ABPF em Campinas, no bairro Anhumas. Neste dia, a ABPF estará comemorando o 40º aniversário de fundação Mais informações sobre passeios no telefone 3207-3637.