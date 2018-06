A Paróquia Sagrado Coração de Jesus, no bairro João Aldo Nassif, em Jaguariúna, prossegue com a realização da tradicional festa, que este ano chega à décima terceira edição. O evento teve início dia 27 de maio com o encontro de carros modificados. Já neste mês, na sexta-feira, 1º, ocorreu a missa e benção da Saúde.

Neste sábado, 2, o evento prossegue com a programação religiosa, coma novena do Sagrado Coração de Jesus, a partir das 19h. No domingo, 3, haverá missa às 9h, e, a partir do meio-dia está programado o ‘2º Costelão no chão da Paróquia Sagrado Coração de Jesus’.

As novenas prossegue durante a semana, de segunda-feira a quinta-feira, sempre às 19h, e em seguida com a festa, com pastéis e bebidas somente na quarta-feira, 6, e na quinta-feira, 7. Na sexta-feira, 8, Dia do Padroeiro, haverá a procissão, às 19h, com todas as comunidades, em seguida terá a missa e, na sequência, o tradicional, bolo do Sagrado Coração de Jesus, e o sorteio beneficente. Haverá ainda quermesse com as barracas de doces, salgados, bebidas e parque de diversões. No sábado, 9, a missa será às 17h, na matriz, tendo logo após o sorteio beneficen

te e quermesse. No domingo, 10, finalizando a festa, haverá a missa na matriz, às 9h, presidida pelo bispo dom Luiz Gonzaga Fechio. Às 16h, o sorteio beneficente e quermesse.