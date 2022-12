Papai Noel chega de trem em Jaguariúna na quarta-feira, 07￼

A Câmara Municipal de Jaguariúna conquistou um feito histórico: ganhou o selo Diamante de Qualidade em Transparência, oferecido no âmbito do Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP) da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon). O prêmio se deve à transparência das informações e dados publicados através do site oficial do Poder Legislativo, conferido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP).

Os resultados das análises dos níveis de transparência foram lançados no dia 17 de novembro, durante o VIII Encontro Nacional de Tribunais de Contas, que ocorreu no Rio de Janeiro. Na oportunidade foi lançado o portal Radar da Transparência Pública, que reúne as informações dos portais públicos.

O presidente da Câmara Municipal de Jaguariúna, Afonso Lopes da Silva, o Silva, destaca a importância de receber tão importante selo de certificação. “Fico extremamente orgulhoso por termos recebido essa honraria. Desde o começo do meu mandato como presidente e da atuação dos meus companheiros de mesa diretora e demais vereadores, temos buscado aumentar a transparência e publicidade dos nossos atos. Isso é uma obrigação de todo e qualquer ente público. Estamos no caminho certo”, afirma.

