A secretária de Saúde de Jaguariúna, Maria do Carmo de Oliveira Pelisão, participou na manhã de sexta-feira, 9 de fevereiro, em Campinas, de uma palestra ministrada por Edvaldo Alves Trindade, membro do COSEMS (Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo).

O encontro aconteceu nas dependências da Diretoria Regional de Saúde (DRS) de Campinas e reuniu representantes de colegiados de toda a região, além de integrantes da Secretaria Estadual da Saúde. Em comum, todos buscam recursos para investir na melhoria da oferta dos serviços públicos de saúde oferecidos via SUS (Sistema Único de Saúde).

Conforme Maria do Carmo, foram discutidas as “Considerações sobre a Portaria 3.992, de 28 de dezembro de 2017, que trata do financiamento e da transferência dos recursos federais para as ações e os serviços públicos de saúde”. São normas elaboradas por técnicos que checam as prestações de contas feitas pelas Prefeituras, via Secretarias Municipais de Saúde.

“A princípio, o assunto parece mera burocracia, mas é de enorme importância para podermos gerenciar os recursos disponíveis, pois sem o auxílio de verbas governamentais é quase impossível atender a demanda, até porque os recursos recebidos não são suficientes. Atualmente, Jaguariúna aplica quase 30% em saúde, sendo que a legislação estipula 15%”, explica.

Jaguariúna, que acaba de ser apontada como município referência no gerenciamento da saúde entre as 15 maiores cidades da RMC, busca ampliar sua rede municipal e manter a qualidade dos serviços oferecidos aos usuários.