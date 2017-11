Edmilson Alves – edmilson@gazetaregional.com.br

Os ônibus intermunicipais de Jaguariúna, com destino a Campinas, entrarão, a partir de janeiro do ano que vem, no Terminal Metropolitano ‘Magalhães Teixeira’, no complexo da Rodoviária de Campinas, para pegar passageiros, e, consequentemente, será o ponto inicial da linha com destino a Jaguariúna.

A reivindicação dos moradores da cidade é antiga, e foi anunciada pelo gerente regional da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos do Estado de São Paulo (EMTU), Edson Thomaz Zilião, durante reunião do Parlamento Metropolitano da Região Metropolitana de Campinas (RMC), com a participação de dezenas de vereadores e presidentes de câmaras municipais da RMC.

A iniciativa para a transferência do ponto final partiu do vereador de Jaguariúna Afonso Lopes da Silva (PPS), após muita batalha, várias reuniões e audiências públicas. De acordo com o vereador Silva, isso é uma conquista do povo de Jaguariúna. “Participamos de várias audiências públicas, e aí veio a resposta tão esperada que a população precisava, agora os usuários vão ter mais segurança, sem dúvida uma vitória da população de Jaguariúna”, destacou.

A mudança terá início em dezembro com linhas intermunicipais de outros municípios e será concluída até o final de janeiro de 2018. Até, então, os usuários dos ônibus que trafegam pelas cidades da região até Campinas – estimados em 4 milhões de pessoas — eram obrigados a desembarcar na Rua Dr Ricardo, fora do Terminal Multimodal de Passageiros ‘Ramos de Azevedo’, em local considerado escuro e perigoso. Atualmente, o terminal atende somente passageiros de Sumaré e Hortolândia.

“Nos últimos anos, isso gerou inúmeras reclamações nos gabinetes de todos os vereadores das cidades que compõem a RMC, sendo uma das maiores reivindicações dos usuários que utilizam o transporte intermunicipal; essa é com certeza uma das maiores conquistas do Parlamento e a prova de que, unidos, podemos muito mais”, afirma o presidente do Parlamento Metropolitano, Hélio Ribeiro, vereador em Indaiatuba. (com informações da assessoria de imprensa)