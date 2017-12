Edmilson Alves – edmilson@gazetaregional.com.br

Já está confirmado. A partir do dia 30 de janeiro, os ônibus intermunicipais de Jaguariúna já começam a operar no Terminal Metropolitano em Campinas, no complexo da Rodoviária. Com isso, o ponto inicial com destino a Jaguariúna passa a ser dentro do terminal, deixando, portando, de operar na Rua Dr. Ricardo.

A confirmação foi feita esta semana pela Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos do Estado de São Paulo (EMTU). A iniciativa para a transferência do ponto final partiu do vereador de Jaguariúna Afonso Lopes da Silva (PPS), após muita batalha, várias reuniões e audiências públicas.

De acordo com o vereador Silva, isso é uma conquista do povo de Jaguariúna. “Participamos de várias audiências públicas, e aí veio a resposta tão esperada que a população precisava, agora os usuários vão ter mais segurança, sem dúvida uma vitória da população de Jaguariúna”, destacou. Com a mudança, segundo a EMTU, proporcionará mais conforto e segurança aos usuários. A mudança do ponto já havia sido anunciada pelo gerente regional da EMTU, Edson Thomaz Zilião, durante reunião do Parlamento Metropolitano da Região Metropolitana de Campinas (RMC), em meados do mês passado.

Segundo a EMTU, a mudança ocorrerá em três fases nos dias 16, 23 e 30 de dezembro, pois as linhas intermunicipais de outras cidades da região também farão uso do Terminal metropolitano, com acréscimo de mais 24 linhas. Cerca de 75 mil usuários circulam diariamente pelo Terminal utilizando 36 linhas intermunicipais e 16 serviços municipais. Com a migração dessas 24 linhas, a previsão é que mais de 100 mil passageiros utilizem o local, que passará a abrigar o total de 60 linhas metropolitanas.

Confira as linhas que terão ponto de parada dos municípios da região no Terminal Magalhães Teixeira a partir de 30 de dezembro: