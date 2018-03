O departamento municipal de Promoção Social e o Fundo Social iniciam na próxima segunda-feira, em 26 de março, período de inscrições para novo curso de Bordado da Oficina de Oportunidades. A capacitação será realizada ao longo de oito encontros entre os dias 2 de abril e 21 de maio, sempre às segundas-feiras, das 14h às 16h, no Salão da Terceira Idade. As vagas são limitadas.

Os interessados devem fazer a matrícula na sede da Promoção Social – na Rua Frésias, 123 – até o dia 29 de março. O atendimento é feito das 8h às 11h30 e das 13h às 16h. É necessária a apresentação do Cartão Cidadão.

De acordo com a primeira-dama Diva de Souza Godoy, presidente do Fundo, a meta da Oficina é uma só: proporcionar aos holambrenses novas oportunidades de aprendizado e geração de renda. “Em 2017 foram realizados 19 diferentes cursos, capacitando 475 alunos. Queremos ampliar esse número esse ano”, disse. “A Oficina é um projeto especial. É uma janela de oportunidades para as pessoas”.

Mais informações sobre esse ou outros cursos podem ser obtidas pelo telefone (19) 3902-4092.