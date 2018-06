Tomaz de Aquino Pires*

Aos poucos desaparecera o jardim dos buxinhos e das azáleas. O espaço fora tomado pelos turistas à procura da Maria Fumaça, do artesanato e da picanha na pedra. O passeio de trem de ferro, a FEART e o Botequim da Estação cada vez mais encanta os visitantes. Houve necessidade de estabelecer nova delimitação dos canteiros, refazendo o antigo espaço ajardinado. O Turismo e Cultura e o Patrimônio Histórico revitalizam o Centro Cultural “Zi Cavalcanti”, a 2ª Estação Ferroviária da Mogiana de 1945. Patrimônio tombado pelo CONDEPHAAT de São Paulo. Foi definido novamente o espaço a ser utilizado pelo Restaurante nos dias comuns e nos finais de semana. Foi refeito espaço de gramado e de jardim com separação dos seus respectivos locais. Isto trouxe ao turista melhores condições de uso e um ambiente mais alegre e agradável. Hoje, vicejam mais flores duráveis ao clima atraindo borboletas e beija-flores. Elas têm sido constantes neste verão e outono. Procedeu-se a um grande reparo no piso de cimento com sinalizações adequadas e sensíveis aos pedestres e portadores de deficiências. Houve investimento em piso tátil para deficientes visuais. A antiga quota de bancos da Cia Mogiana precisou ser ampliada e o arquiteto Thiago do Patrimônio justificou que os bancos que foram ali inseridos são característicos do Município de Jaguariúna, sua cor característica é amarelo canário, suas laterais pretas com ramos de café e folhas verdes.Não são próprios da Cia Mogiana. São colocados e mantidos nos logradouros públicos pelo Departamento de Obras e Serviços. Os mesmos passaram a ser mobiliário urbano da cidade, muito característico, pois seus ornamentos não são vistos em outras cidades próximas. O CONPHAAJ aspira à revitalização do Museu Ferroviário Deusdolar Gomes, assim como suprir outras necessidades e dificuldades do momento. Há muito por fazer, porém com vontade, fraternidade e luta caminhar-se-á a contento. Segundo o diretor do Patrimônio Histórico, o Turismo e Cultura conseguiu uma verba Federal de um milhão de reais para investir em melhorias na FEART e criar um novo Salão Multiuso com aprovação do CONDEPHAAT. Reparar-se-á o Parque Linear. A preservação do nosso Patrimônio depende de união, vontade e cooperação de todos. Recuperar nossa memória, Preservar nossa história, Zelar por nossa Identidade chama-se “Cidadania”: Todos somos responsáveis!

Tomaz de Aquino Pires * é coordenador da Casa da Memória Padre Gomes