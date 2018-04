Manoel Seixas*

Trem P4, cuja composição era puxada pela locomotiva 268, desenvolvia regular velocidade, no trecho compreendido, entre o posto telegráfico de Tujucué e a estação de Conselheiro Martim Francisco.

Devido a incidência de curva e raios fechados, referido trecho era considerado um dos mais perigosos da linha tronco da Companhia Mogiana.

Não bastasse toda essa anomalia de perfil técnico, chovia ali há mais de quinze dias.

Os córregos, os lagos, as valetas que contornavam a linha do leito ferroviário estavam tão sobrecarregados, que se previa a ruptura a qualquer momento.

No interior da cabine da locomotiva 268, o foguista Sebastião Lino, o popular Nêgo, dialogava com o maquinista:

– Todo cuidado hoje é pouco patrão!

– É verdade, lhe assegura o velho maquinista.

Realmente, pelas cercanias do alambique, Pila”, próximo à estação de Conselheiro Martim Franciso, nuvens negras e esparsas se movimentavam com uma velocidade tão espantosa que se tinha a impressão que a noite ali se fizera baixar seu manto de negror, quando na realidade, eram apenas dezesseis horas.

Chovia torrencialmente, parecia que as cataratas do céu haviam vomitado sobre o local todas as suas potencialidades de água e granizo ao mesmo tempo.

Ao atingir o quilômetro 57, o foguista, Nêgo, que apoiava a cabeça sobre a janela da cabia, divisa a presença de uma pessoa que postada ao meio da linha, acenava nervosamente com uma bandeira de cor vermelha, indicando perigo à vista.

O maquinista freia bruscamente a locomotiva, e alguns passageiros são arremessados contra os contornos das poltronas dos carros, sem que contudo houvesse quaisquer ferimentos de natureza grave.

Neste ínterim um sitiante a quem todos chamavam de Tio Adorno com a roupa ensopada no corpo…….(continua na próxima semana)

Manoel Seixas* é ferroviário aposentado e ex-vice-prefeito de Jaguariúna