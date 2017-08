Tábata Alexandroni | Jaguariúna

O número de queimadas em Jaguariúna aumentou nos últimos meses devido à pouca conscientização dos moradores e o clima seco, que eleva os riscos de incêndios.

“Elas acontecem principalmente pela falta da conscientização de parte da população. Em tempos de estiagem, a vegetação fica mais seca e o fogo alastra-se com mais facilidade”, explica Aline Granghelli Catão, Chefe de Divisão do Departamento de Agropecuária e Meio Ambiente de Jaguariúna.

As queimadas são proibidas por lei. Em Jaguariúna, a lei municipal nº 2.223/14 proíbe queimada de materiais na zona urbana, sob pena de multa.

“É necessário que haja conscientização para que a população não queime resíduo doméstico nem jogue resíduo em terrenos, para evitar a possibilidade de queimadas espontâneas” descreve Aline.

Na zona rural, é proibido o uso de queimadas de acordo como o decreto de lei estadual nº28.848/88.

A fumaça das queimadas pode causar danos à saúde, como problemas respiratórios e irritação dos olhos e pele. De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, apenas no cerrado brasileiro queimadas e incêndios produzem 230 toneladas de gás carbônico anualmente, colaborando para o efeito estufa e comprometendo a qualidade do solo e do ar.