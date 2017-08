Tábata Alexandroni | Jaguariúna

O novo CRAS (Centro de Referência da Assistência Social) no bairro Cruzeiro do Sul será inaugurado no dia 6 de setembro. O prédio está funcionando desde abril, localizado na rua Rita Vilela de Andrade Lima, 257, Cruzeiro do Sul, e será inaugurado às 9 horas do dia 6.

“A gente fez um estudo no bairro e constatou que é uma região de maior vulnerabilidade. Ali também vamos atender o Jaguariúna I e II, a Roseira de Cima e a Roseira de Baixo”, afirma a secretária de Assistência Social, Andrea Dias Lisun.

No mesmo dia também haverá a inauguração do novo prédio do CREAS (Centro Especializado de Assistência Social), na rua Maria Ângela 127, Berlim, às 11 horas. O CREAS funcionava no mesmo prédio da Secretaria de Assistência Social e foi realocado em abril para um prédio com maior acessibilidade e sigilo.

O aluguel do prédio do CRAS Cruzeiro do Sul será reembolsado pela Caixa Econômica Federal devido aos serviços prestados à população. Ele vai contar com uma equipe de sete profissionais qualificados para o atendimento preventivo, enquanto o CREAS possui nove funcionários para atendimento emergencial. Jaguariúna também conta com o CRAS Nassif e a sede da Secretaria de Assistência Social, que também presta atendimento.

O CRAS conta com diversos programas sociais para a população em situação vulnerável, como a acolhida, escuta qualificada e grupos de fortalecimento de vínculo. Também são oferecidos benefícios eventuais para aqueles que não podem arcar com pagamento de contas de energia, aluguel, cestas básicas, entre outros.