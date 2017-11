Começam a vigora neste sábado, 11, as novas regras aprovadas pela Reforma Trabalhista. Ao todo, foram alterados mais de 100 itens da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT). Muitos trabalhadores e empregadores ainda estão com dúvidas em relação a essa mudança.

Na questão das férias, por exemplo, a legislação não permitia o fracionamento, que agora passa a vigorar, podendo ser dividida em até três períodos. Outra mudança diz respeito ao trabalho intermitente que não vigorava. Com a nova lei, o trabalhador poderá ser contratado para atuar por períodos, recebendo pelas horas ou dias trabalhados.

Além dessas mudanças, outras foram causaram polêmicas, como a contribuição sindical, que de obrigatória tornou, com a reforma trabalhista, opcional, desagradando as entidades sindicais. Há ainda outros pontos, como a remuneração na qual o salário do trabalhador tem como base a diária definida como piso da categoria ou o salário mínimo. Com a nova legislação, o empregador não precisará se basear no piso da categoria ou no salário mínimo para definir a remuneração do empregado.

A nova legislação também mexe com o banco de horas. A lei previa que o excesso de horas em um dia de trabalho pode ser compensado em outro dia, desde que não exceda, no período máximo de um ano, à soma das jornadas semanais de trabalho previstas, nem seja ultrapassado o limite máximo de 10 horas diárias. A nova lei simplifica, ou seja, o banco de horas poderá ser pactuado por acordo individual escrito, desde que a compensação ocorra no período máximo de seis meses.

Há ainda, dentre as 100 alterações, a questão da arbitragem, que regia que no âmbito das relações do trabalho, a Constituição prevê a possibilidade da arbitragem apenas em conflitos coletivos. Para questões individuais, não há essa possibilidade. Agora, cria a previsão do uso da arbitragem para conflitos individuais, mas mediante cláusula compromissória firmada previamente entre patrão e empregado. Essa possibilidade valeria apenas para trabalhadores com salário duas vezes superior o teto da Previdência Social, valor que atualmente seria de R$ 11.062,62. Confira as principais mudanças no site www.gazetareginal.com.br.

Confira as principais mudanças que entram em vigor a partir de sábado, 11 de novembro: