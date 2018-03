Edmilson Alves – edmilson@gazetareginal.com.br

A Aacoruja (Associação de Atletismo e Corredores de Rua de Jaguariúna) está com nova diretoria. Em janeiro deste ano, a presidência foi assumida por Roberto Rovatti, tendo Paulo Augusto Calil (Guto) na vice-presidência. Além deles, outros atletas foram convidados para comporem as diretorias e Conselho Administrativo/Fiscal.

Vale ressaltar que o Rovatti foi eleito por aclamação unânime. A Aacoruja é uma associação sem fins lucrativos que tem como missão levar a qualidade de vida às pessoas através da pratica da Corrida de Rua. Para o seu biênio (2018/2019) à frente da entidade, Rovatti declarou que usará o como lema de sua gestão o tema ‘Alegria’. “Pois praticar a corrida é ser feliz com mais saúde, mais Paz, mais Amigos e mais qualidade de vida”, salienta.

Segundo Roberto Rovatti, ele fez questão de destacar o potencial dos atletas da equipe. “Para nossa alegria e satisfação temos atletas que sempre se destacam nas provas, porém nossa maior vitória é ver as pessoas saírem do sedentarismo e começarem a praticar um esporte, especialmente a corrida de rua, e melhorarem sua vida familiar e profissional”, disse.

Em função da posse da nova diretoria, Roberto esteve na terça-feira, 27, visitando a redação da Gazeta Regional, juntamente com João Rodrigues dos Santos, responsável pelo marketing e divulgação da Aacoruja. Para equipe de reportagem, ele contou sua história de vida, perseverança e muita luta, o que fez, inclusive, a entrar para a Aacoruja.

“Eu conheci esse pessoal quando havia treinos no Parque Santa Maria. Na ocasião, fui me informar e logo já estava treinando com eles. Minha vida muito muito. Para se ter ideia, perdi 17 quilos depois que comecei a treinar e a competir”, contou.

COMPETIÇÕES

No domingo, 25, a equipe esteve em Americana, para disputa de três provas. Dentre os participantes estavam, Donizete Vida, quinto colocado na prova 10k, com o tempo de 35:23; Katia Malachias, primeira colocada na 5k (50/59), com o tempo de 28:55; Uilson Carvalho, segundo colocado (40/49), com o tempo de 19:07; Antonio José Ferreira, primeiro colocado (60/69), com o tempo de 24:42; e Aparecido Donizete Alves, segundo colocado na 10k (60/69), com o tempo de 44:43.

Já a atleta Kauany Gabrielli Marconato Oliveira,13 anos, foi um dos destaques, disputando a prova Kids, e tendo o apoio da Equipe Aacoruja.

Por fim, em Mogi Mirim, na Terra X#, a corredora Adriana Cristina Ventorim foi a terceira colocada na 7k (40/49), com tempo de 55:16.