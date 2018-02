Os alunos que obtiveram boas notas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), além de comemorarem o desempenho, têm a oportunidade de cursar o ensino superior com bolsas que podem chegar a 100%. Essa é a proposta da UniFAJ (Centro Universitário de Jaguariúna). “Ofertaremos descontos especiais na primeira semestralidade para todos os ingressantes que utilizarem a nota do Enem para realizarem sua matrícula a partir de agora”, garante o gestor de marketing da instituição, Ulisses Aguiar Rocha.

O gestor explica que os candidatos que utilizem a nota do Enem receberão descontos durante a semestralidade, de acordo com seu desempenho, partindo de 25% de desconto (20% de antecipação +5% de desconto) entre as mensalidades de fevereiro a junho, chegando a 100% (20% de antecipação + 80% de desconto), no mesmo período. O desconto será aplicado pela Central de Atendimento, mediante comprovação do boletim com a nota do Enem.

Rocha ainda informa que os candidatos que realizarem o vestibular, sem utilização da nota do Enem e se matricularem em até 48h, terão até 25% durante a semestralidade. Para todos os casos, será mantido o desconto de 50% (20% + 30%) na matrícula e o seu parcelamento.

“Essa ação objetiva reconhecer o esforço dos alunos que passaram os últimos meses se preparando e buscando um excelente resultado no Enem. O resultado de suas notas deve ser reconhecido pela instituição e por isso estamos concedendo esse benefício aos candidatos como forma de incentivo para buscarem um dos cursos notas máximas no MEC e Enade que a UniFAJ oferece.”

Para isso, a instituição de ensino superior criou uma tabela detalhado o escalonamento das notas do ENEM e o respectivo desconto. No site da UniFAJ (www.faj.br) o candidato pode simular o desconto digitando a nota obtida na prova e já se inscrever, sem a necessidade de nova prova.