A NDB Produções anunciou recentemente o show do músico e compositor, Alexandre Pires para o próximo dia 26 de agosto, no Red Eventos, em Jaguariúna.

A apresentação oferecida pela NDB faz parte de nova turnê especial do artista, onde este canta seus grandes sucessos, desde a época do SPC (Só Para Contrariar), e também interpreta músicas consagradas de artista brasileiros.

Formada por três sócios e situada na cidade de Campinas/SP, a NDB Produções realiza grandes shows e eventos culturais e musicais direcionados ao público no interior paulista. Como finalidade e missão, atender com excelência em suas atividades que envolvam a produção destes eventos, oferecer aos clientes qualidade, satisfação e profissionalismo são alguns dos principais atributos.

Sobre a empresa, Nathalia Baron – Produtora e Diretora Executiva ressalta que a satisfação é um dos principais objetivos: “Somos uma empresa de produção e execução de eventos, com o objetivo de garantir que desde o público, até fornecedores, parceiros e todos os envolvidos fiquem satisfeitos com cada projeto. Trabalhamos com a finalidade de realizar shows e eventos com maestria, qualidade e proporcionar diversão, cultura, interação social e entretenimento ao público. A NDB atua na pré-produção e execução de shows e eventos, onde contrata e acompanha todos os serviços envolvidos no evento, tais como: atração, espaço para o evento, estrutura, infraestrutura, mão de obra envolvida e tudo o que for necessário para a realização de cada evento. Trabalhamos com fornecedores altamente qualificados e com expertise, assim, o projeto tem unidade e harmonia, garantindo o alinhamento e o sucesso do evento. ”

Outra grande característica da produtora, é todo o trabalho de pré-produção do evento.

“Fazemos todo o trabalho de pré-produção de um evento. Caso o artista ou empresa queira nos contratar, prestamos assessoria completa na criação do evento, desde a sugestão da atração, toda a pré-produção, com indicações e contratações, e também a pós-produção do evento”, pontua Nathalia.

Como citado, a NDB está localizada na cidade de Campinas/SP, à Rua Conceição, 233 – Cambuí. Para conhecer mais deste trabalho, acesse: https://www.ndbproducoes.com.br/, ou https://www.facebook.com/ndbproducoes. Para contatar, ligue: (19) 4122-0158.