O show de lançamento do sétimo disco de estúdio do Natiruts chega em Jaguariúna, no próximo sábado, dia 25, na Red Eventos e promete levar o melhor do novo trabalho autoral da banda.

Gravado e produzido no Cerrado – o habitat natural do Natiruts – o disco Índigo Cristal é a síntese da retórica atual da banda brasiliense. Suas 11 faixas inéditas reforçam que o amor e a compaixão são pilares fundamentais para o bem-estar social, e explanam o poder da positividade para seguir em frente em meio ao caos.

“O que o Natiruts entrega de melhor para o público são músicas que elevam o astral, que mudam a energia, que trazem positividade corporal e mental. Pelo menos esse é o feedback que a gente mais recebe dos fãs”, observa Alexandre Carlo. “A gente vê um Brasil muito dividido e acho que a contribuição maior que o Natiruts pode dar é justamente exaltar a busca pela esperança, pela força familiar e pelo amor ao próximo. A gente acha que isso é de uma relevância muito grande nos dias atuais e ajuda muito no processo que o país vem passando agora”, completa o vocalista e compositor.

Este aguardado álbum – cuja capa conta com ninguém menos que a modelo Mahany Pery – saiu no dia 04 de agosto, em parceria com a gravadora Sony Music. Produzido pelo próprio Alexandre Carlo, Índigo Cristal mantém o DNA dos meninos que tocam reggae e MPB desde 1996, mas vem com boas novidades.

Todas estas novidades e a qualidade musical do reggae do Natiruts poderão ser conferidos em Jaguariúna. Maiores informações, valores e horários, você confere abaixo:

Natiruts – show de lançamento do disco Índigo Cristal em Jaguariúna (SP)