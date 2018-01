Agentes de saúde da Prefeitura de Jaguariúna visitaram no último sábado, 27 de janeiro, 943 imóveis no bairro João Aldo Nassif, um dos mais populosos da cidade, numa ação que fez parte do 3º Mutirão Regional de Combate ao Aedes, organizado em parceria com a EPTV Campinas e que abrangeu as áreas de cobertura da emissora.

De acordo com a secretária municipal de Saúde, Maria do Carmo de Oliveira Pelisão, as visitas casa a casa resultaram na coleta de 4 caminhões de entulho e 15 amostras de larvas, que estão sendo encaminhadas ao laboratório regional da Sucen (Superintendência do Controle de Endemias), em Mogi Guaçu, para análise.

“Optamos por fazer o mutirão no Nassif devido às notificações de casos suspeitos naquela área. Embora tenhamos a situação sob controle, sabemos que o mosquito não dá trégua e pode se reproduzir rapidamente. Então, temos a obrigação de sermos mais eficientes que ele e a população tem contribuído nessa tarefa”, disse Maria do Carmo.

Ainda segundo ela, eliminar criadouros do mosquito Aedes aegypti, que transmite doenças tropicais como dengue, chikungunya e zika vírus aos seres humanos, é a forma mais eficaz de se evitar o surgimento de casos dessas doenças. “É muito mais eficiente que gastarmos com aplicação de inseticida, que só deve ser feita caso haja infestação, mas felizmente não temos essa situação aqui em Jaguariúna”, completa a secretária.

O mutirão aconteceu no período das 8h às 16 e teve o auxílio de caminhões e funcionários do departamento de Obras e Serviços no recolhimento do material descartado pelos moradores. No ano passado Jaguariúna registrou apenas seis casos de dengue, todos importados, que é quando a pessoa é infectada fora de sua cidade de origem.

Quanto às demais doenças transmitidas pelo Aedes (chikungunya e zika vírus), não há registro sequer de casos suspeitos, assim como não há nenhuma notificação referente à suspeita de transmissão de febre amarela ou mortandade de macacos em áreas de mata, na zona rural.