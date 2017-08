Gislaine Mathias | Jaguariúna

O músico Igor Crecci, que estudou percussão durante seis anos no Polo Jaguariúna do Projeto Guri, embarca para a Noruega, neste sábado, dia 12, pelo programa internacional de intercâmbio do MOVE (Musicians and Organizers Volunteer Exchange). O programa foi criado pela organização JM Norway e promovido no Brasil pela gestora Amigos do Guri. Ele já tocou em bandas e quando saiu do projeto por causa do limite de idade, integrou o Grupo de Referência da Orquestra de Jundiaí, fez licenciatura em música no Centro Universitário Adventista de São Paulo (Unasp) até ser contratado como educador no Polo de Pedreira.

“Pra mim é uma oportunidade única que o Guri está proporcionando e acho que o projeto tem esse intuito de valorizar ex-alunos e aqueles que estão envolvidos e trabalhando com música”, analisou Igor. A sua meta é realizar um curso de produção musical e ainda absolver o máximo de conhecimento e da cultura daquele país. E do Brasil, ele está levando alguns instrumentos brasileiros e pretende mostrar o projeto Rádio Sucata, desenvolvido junto com Paulo Salmaci, que consiste na construção de instrumentos a partir de materiais recicláveis. “O Paulo foi meu professor de harmonia e eu faço parte do projeto como músico de percussão e no grupo de MPB”, contou Igor.

Ele sempre teve interesse por percussão, mas começou fazer aula no Guri aos 12 anos de idade a convite de um amigo que já fazia parte do projeto. Segundo Igor é muito importante a experiência de ter sido aluno e depois educador, pois acaba entendendo melhor as dificuldades durante a aprendizagem. “É a profissão que eu escolhi e pra mim é um trabalho maravilhoso”, frisou.

O músico já pesquisou sobre o país do intercâmbio e disse que a Noruega, tem o maior índice de desenvolvimento humano e musicalmente, os noruegueses são bem rigorosos. “Eu acho que tenho muito a oferecer e aprender nesse intercâmbio e acredito que a música é importante na vida das pessoas, pois desenvolve a parte intelectual, além da coordenação motora, percepção e sensibilidade”, enalteceu.

O seu sonho é que todos tivessem acesso ao ensino de música de qualidade e com professores capacitados. Também participam do programa de intercâmbio os jovens Gabriel Fabiano dos Santos, Karoline Ribas, Renan Augusto Dias, Cintia Galan e Marcelo de Almeida Brito. Além da Noruega, o programa também ocorre em Malawi e Moçambique.