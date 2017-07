A Associação Comercial e Industrial de Jaguariúna, em parceria com a Mundi Cursos e Aviação trazem para a cidade e região, o curso de Agente de Aeroporto, no dia 12 de agosto próximo, e em parceria com o jornal Gazeta Regional, também oferecem o sorteio de um curso gratuito.

Para concorrer, basta recortar o anúncio contido na edição impressa do Gazeta Regional, preencher e entregar na redação do jornal Gazeta Regional até o dia 08 de agosto.

Ser Agente de Aeroporto, é uma grande oportunidade de nova profissão, onde existem muitas vagas, mas com a falta de profissionais qualificados.

Aproveitando a oportunidade, o professor do curso, CEO e proprietário da Mundi Cursos, Alexandre Godoy (A.G.) concedeu entrevista à Gazeta Regional (G.R.) para explicar tudo sobre o curso e o mercado de trabalho deste segmento.

G.R.: O que faz o Agente de Aeroporto? Quais são as suas atribuições?

A.G. – Exercendo a função de agente de aeroporto, o profissional aumentará seus conhecimentos sobre aeroportos e ficará ainda mais apto para conquistar um cargo de tripulante na companhia aérea.

Afinal, se você passar pelo desafio de encarar um aeroporto, você estará apto para exercer qualquer função que se relacione com o atendimento ao público.

O Agente de Aeroporto atua nas companhias aéreas nacionais e internacionais nos serviços de ‘check-in’, embarque e desembarque de passageiros, serviços de atendimento especial, busca de bagagem extraviada, reservas, informações e vendas de passagens aéreas nacionais e internacionais.

G.R.: Este profissional é de qual importância para Companhia Aérea?

A.G. – Este profissional é o cartão de visitas da empresa, portanto, um agente de aeroporto tem que almejar sempre a qualidade e a discrição; por meio dele os usuários saberão o tipo de serviço que é oferecido pela empresa.

G.R.: Poderá atuar além de Companhias?

A.G. – O campo de trabalho não se restringe apenas aos aeroportos, também hotéis e agências de turismo contratam este profissional. O setor hoteleiro é dos que mais contrata, principalmente para fazer os ‘check-ins’ dos hóspedes.

G.R.: Como é a procura por esta mão-de-obra qualificada?

A.G. – Cias. Aéreas buscam estes profissionais e existe uma boa demanda devido à falta desta mão-de-obra qualificada. Houve uma vez que uma grande companhia contratou vários alunos de uma só vez.

G.R.: Poderia citar algumas das funções do Agente de Aeroporto?

A.G. – Eles executam várias funções, cito algumas: ‘check-in’ de aeroportos, salas de embarque e desembarque, setor de bagagens perdidas, lojas de vendas de passagens, agências de turismo e pátio das aeronaves.

G.R.: Descreva as finalidades do curso.

A.G. – Curso com foco em capacitar profissionais a ingressarem no mercado de aviação e turismo. Abrange conhecimentos elementares sobre a organização do setor, legislação e particularidades da vida aeroportuária. Contém visita técnica, Aeroporto Internacional de Campinas (VIRACOPOS).

G.R.: Qual o perfil ideal do candidato/candidata?

A.G. – Desenvoltura em relações humanas, paciência, sociabilidade, comunicabilidade, capacidade de decisão, desembaraço, discrição, firmeza, espírito de equipe, humildade, entusiasmo e motivação para o trabalho, gosto em lidar com público de hábitos, culturas e tradições diferentes. Além de necessário ter conhecimentos em rotinas aeroportuárias.

G.R.: Como é o Mercado de Trabalho ?

A.G. – Em geral, o mercado de trabalho é promissor e competitivo, e a seleção é bastante rigorosa composta de: triagem, entrevista de pré-qualificação, teste psicológico, dinâmica de grupo e exames médicos.

G.R.: Como é feito o Recrutamento ?

A.G. – O recrutamento geralmente se faz pelos currículos que chegam às Companhias Aéreas, e as grandes empresas costumam manter um cadastro de currículo; algumas solicitam o encaminhamento, pois prezam pela boa formação do agente de aeroporto.

G.R.: Agora, um assunto importante: a remuneração e a jornada de trabalho, como são?

A.G. – A remuneração geralmente é fixa, variando entre R$2.000,00, incluindo ainda vale transporte, vale alimentação, vale refeição, plano de saúde e assistência odontológica. A jornada de trabalho é de 6 horas diárias com folga semanal, em regime de escala.

G.R.: Existem Benefícios para o Agente de Aeroporto ?

A.G. – O funcionário recebe uniforme grátis, e uma cota de passagens aéreas com tarifa reduzida ou grátis para si e seus dependentes, conforme estabelecido pela companhia aérea. O salário pode se multiplicar com as promoções existentes no plano de carreira de cada empresa. Conseguir um emprego para trabalhar em aeroportos é bem legal (ainda mais neste momento de crise).

Muita gente que nunca pensou em seguir carreira na aviação, ao ter o seu primeiro emprego para trabalhar em aeroportos acaba se apaixonando pelo setor aéreo e logo se anima para seguir uma profissão na área, as cias aéreas mantém planos de carreira, portanto, o céu é o limite!

Há sempre muitas vagas para trabalhar em aeroportos, especialmente para vaga de agente de aeroporto.

G.R.: Para finalizar, cite brevemente alguns dos diferencias deste curso.

A.G. – A Escola é respeitada pelos gestores das cias aéreas; contamos com a participação das empresas aéreas na formulação do curso (consulta periódica das dificuldades de conhecimento dos profissionais), e muito mais.

SERVIÇO

Curso de Agente de Aeroporto

Quando: Início a partir de 12 de agosto de 2017;

Carga horária: Ministrado aos sábados, carga horária total de 40h;

Local: ACIJ – Rua Júlia Bueno, 651 – Centro – Jaguariúna / SP

Investimento: A vista – R$450,00, ou parcelado – 3 X R$150,00, com vencimento para todo dia 12. Incluso material.

Requisitos: Ensino médio completo; Brasileiro nato ou naturalizado; Idade mínima de 18 anos.

