O Grupo de Gestantes, idealizado e oferecido por profissionais da Unidade Básica de Saúde, do bairro Fontanella, cresceu nos primeiros meses do ano. Atualmente o grupo atende 47 mulheres em diferentes idades gestacionais, contra uma média de 20, no início do ano.

“O Grupo de Gestantes foi discutido e planejado no início deste ano com a finalidade de acompanhar as consultas de pré-natal das mulheres grávidas. Esse trabalho é fundamental como prática de humanização à saúde da mulher e da criança”, afirma a secretária de Saúde, Maria do Carmo de Oliveira Pelisão.

Ainda de acordo com a secretária, o grupo foi reestruturado recentemente com mais profissionais. “A reestruturação do grupo, em caráter de educação em saúde, conta como apoio da equipe da unidade como ginecologistas, clínicos gerais, pediatras, enfermeiros, psicólogos e agentes comunitários da saúde”, explica.

Os convites e a abordagem das futuras mamães são feitos constantemente pelos profissionais. “Assim que uma nova gestante marca consulta ela é convidada a participar. No grupo oferecemos uma estrutura completa como orientação do que acontece no corpo da mulher, acompanhamento psicológico e de saúde tanto da mãe quanto do bebê”, conta Keite Helen dos Santos, enfermeira responsável pelo projeto.

Após o parto, a mesma equipe que participa do grupo, monitora o início da amamentação, contribuindo para a desmistificação da prática do aleitamento materno exclusivo. “ O período chama de puerpério, que são os primeiros dias após o parto é muito delicado e cheio de descobertas. O profissionais auxiliam as novas mamães em todas as etapas”, afirma a enfermeira.