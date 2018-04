A Semana Santa, tradição religiosa Católica que celebra a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, iniciada no Domingo de Ramos, que relembra a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, termina neste 1º de abril, com a ressurreição de Jesus, que ocorre no domingo de Páscoa.

Por isso, a ressurreição é a fé cristã de que Jesus Cristo retornou à vida no domingo seguinte à sexta-feira na qual ele foi crucificado. “A ressurreição de Jesus Cristo é a passagem da morte para a vida”, explica o pároco Milton Modesto, da Paróquia Santa Maria.

Segundo Milton Modesto, é uma morte necessária para a vida. “É a celebração da vida plena, com dignidade e com justiça”, justifica. Mas há ainda o sábado de Aleluia, que é o primeiro dia depois da crucificação e morte de Jesus Cristo e o dia anterior ao domingo de Páscoa. O sábado de Aleluia é conhecido como dia de descanso, também como Sábado Santo.

Em relação à comemoração da Páscoa, principalmente com ovos de chocolate, o pároco Milton Modesto destaca que hoje temos muitas atrações nesta data. “É um mercado em torno da ressurreição. Como se nota, não se falam dos simbolismos”.

De acordo com o religioso, o coelho, ‘principal’ figura nesta data em termos comerciais, tem na tradição popular, e adotado pela Igreja, pela multiplicação de cristãos. “Além da multiplicação de cristão, houve também a conversão de muitos fieis”. Já os ovos, o padre disse que é o símbolo de uma vida nova, de algo que se abre.

Em relação à celebração do domingo de Páscoa, o pároco considera muito importante. “Nesta narrativa de Jesus, há dois ícones de extrema importância, duas mulheres, que testemunharam que o túmulo de Jesus estava vazio, que ele havia ressuscitado. Há ainda Pedro e João que também testemunharam”, salienta o padre.

CELEBRAÇÕES

No sábado, 31, às 20h, na Paróquia Santa Maria, terá início a Vigília Pascal, com a bênção do Fogo Novo. Já no domingo, 1º de abril, às 8h, haverá a concentração na Praça ‘Augusto Chiavegato’, que fica na rua José Alves Guedes (ao lado do antigo prédio da Caixa Econômica), para a procissão em direção à Igreja Matriz Nova.