As carretas Ressomóvel, equipada para realizar exames de ressonância magnética (RM), e a do Hospital do Amor de Barretos, que realiza exames preventivos de colo de útero (feminino) e o de próstata (masculino), já estão recebendo a população nas dependências do Parque Santa Maria, em Jaguariúna.

O diretor de Saúde, Jackson Igor da Silva, reforça que o atendimento é realizado em pacientes que tem esses exames agendados. “São exames agendados nas unidades básicas de saúde com horário definido, ou seja, não é demanda expontânea”.

A carreta Ressomóvel, que realiza exames de ressonância magnética ficará no local até sexta-feira. Já a do Hospital do Amor de Barretos somente na terça-feira. Logo pela manhã, na terça-feira, o morador Marcos Israel Proença já havia realizado o exame de PSA, o de próstata, e elogio a iniciativa. “Achei ótima esta vinda da carreta, para que pudermos realizar o exame. Se não fosse isso, teria feito o exame do mesmo jeito, no entanto, num prazo maior, seria demorado, uns seis meses. Já com a carreta, eu agendei e já fiz. Aguardarei agora o resultado”, explicou.

Já a dona de casa Rosemeire Souza Santos, moradora do Jardim Florianópolis, realizou exame de Papanicolau. “Muito bom ter esse serviço. Fazia muito tempo que não realizava esse exame, uns 20 anos, e agora vou fazer todos os anos”, salientou.