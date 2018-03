Um público estimado em 500 pessoas pela Secretaria Municipal de Assistência Social usufruiu dos vários serviços oferecidos pela Prefeitura de Jaguariúna na tarde do último sábado, 24 de março, no interior do Condomínio Residencial Jaguariúna I, no retorno do programa “Assistência Social em Ação”, que fez grande sucesso no ano passado.

Conforme a secretária de Assistência Social, Andréa Diaz Lizun, todas as secretarias municipais e parceiros como OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) e Unifaj (Centro Universitário Jaguariúna) colaboraram com ações, serviços e atividades de lazer oferecidas gratuitamente. Além disso, o público pode saborear cachorro-quente, refrigerante, pipoca e algodão doce.

A estrutura montada pela Prefeitura distribuiu os vários serviços pelas tendas montadas no local. Já os monitores da Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer (SeJEL) realizaram atividades recreativas e esportivas com crianças, adolescentes e adultos como basquete, futebol e ping-pong, promovendo ainda gincanas com direito a medalhas por participação.

O público presente também curtiu um show com a Banda Macanudos, que abriu a parte musical, e teve ainda street dance (dança de rua) com o professor Pacheco Bueno e música sertaneja com a dupla Renny e Rose. As cantoras moram no próprio condomínio e fizeram questão de se apresentar voluntariamente ao público presente.

Outra atração musical foi o DJ Léo, que é deficiente visual e mora em Jaguariúna. Uma equipe da Secretaria de Saúde fechou o evento com uma apresentação teatral sobre violência contra mulher, com o tema “Diga não à violência contra a mulher! – Denuncie”.