Jaguariúna inaugurará até o final de 2018 o Mercado de Flores Ceaflor, maior empreendimento do setor na região para movimentar o segmento de flores, plantas e acessórios florais. A notícia foi dada ao prefeito Gustavo Reis pelos responsáveis pelo investimento, empresários Antonio Carlos Rodrigues (presidente), Rodolfo Inácio Vieira (vice) e Marcos Vinícius Pereira Torres (gerente comercial).

De acordo com o prefeito, o Ceaflor funcionará nos moldes do que é hoje a Ceasa (Centrais de Abastecimento S/A), em Campinas. “Iniciamos os contatos durante minha primeira gestão (2009/2012) e hoje, com satisfação, recebo a confirmação de que as obras estão em andamento e teremos a geração de cerca de 2 mil empregos, entre cargos diretos e indiretos”, disse Gustavo Reis. A informação foi confirmada pelos empresários.

As obras estão a cargo do arquiteto José Antonio Torezan, que revelou detalhes da obra durante a reunião com o prefeito. Segundo ele, o Ceaflor iniciou o projeto em 2011, ao adquirir a área de pouco mais de 126 mil metros quadrados. A planta em Jaguariúna terá 43.848 metros quadrados de área coberta, onde comerciantes de flores, plantas e acessórios poderão vender seus produtos em 700 boxes, todos com 24,5 metros quadrados de medida padrão.

A divisão por área de atuação estabelece que serão 253 boxes para comércio de acessórios, 132 para flores de corte, 154 para flores em vasos e outros 165 para paisagismo. Desse total de boxes, conforme o presidente do Ceaflor, Antonio Carlos Rodrigues, mais de 500 já foram vendidos. A estrutura reserva, ainda, espaços para instalação de lanchonetes, restaurantes, agências bancárias e escritórios.

Os interessados em aderir ao Mercado de Flores Ceaflor ou que quiserem mais informações podem entrar em contato pelo telefone (11) 3642-1955 ou visitando www.ceaflor.com.br – contato@ceaflor.com.br e www.facebook.com/ceaflor

Fonte: Prefeitura Municipal de Jaguariúna