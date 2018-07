Mais um adolescente foi detido em flagrante, nesta semana, pelos integrantes da Ronda Ostensiva Municipal (Romu), da Guarda Municipal (GM), acusado de tráfico de drogas. Desta vez, a apreensão ocorreu no bairro 12 de Setembro, no sábado, 30, por volta das 16h.

Conforme registrado no Boletim de Ocorrências (BO), registrado na Delegacia de Polícia Civil, em Jaguariúna, os guardas municipais fazem ronda nas proximidades da Praça Colombini, conhecido local de ponto de venda de drogas, quando avistaram o adolescente de 16 anos. O garoto, ao ver a viatura, procurou se esconder atrás de uma árvore.

De acordo com a ocorrência, mostrou nervosismo, o que chamou a atenção dos GMs. Ao se aproximar do garoto, eles encontraram escondida embaixo da raiz da árvore 12 pinos, contendo pó branco, parecendo ser cocaína, e duas substâncias esverdeadas, embaladas em plástico filme, aparentando se maconha.

Além, conforme o BO, o menor foi revistado, sendo encontrada uma nota de R$ 10, no bolso de sua calça. De acordo com os guardas, conforme registro no BO, o menor disse a eles que comprou a droga em São Paulo, com intenções de vendê-las em Jaguariúna, para ganhar dinheiro fácil. Diante disso, o menor foi encaminahado para o plantão da Delegacia de Polícia Civil, para providências.