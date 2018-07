Sandra R. Ribeiro*

Sentir medo é bom sabia? De certa forma o medo nos dá limite, ou seja, não permite que extrapolemos ao realizar ações que podem nos causar prejuízo físico, psicológico, moral ou de qualquer outra ordem. Se a pessoa passar por uma situação que seja percebida como uma ameaça, ela sente medo, e de imediato pensa em lutar ou fugir. Essa reação é denominada de “luta ou fuga” na literatura dos estudos sobre o comportamento humano. O que não deve ocorrer é do medo paralisar a pessoa ao ponto de ela não conseguir dar conta de suas atividades. O medo é uma sensação de insegurança em relação a uma pessoa, um objeto, uma situação e cada pessoa sente o seu medo, ou seja, o medo é pessoal. O perigo ocorre quando o medo se torna acentuado ou persistente, excessivo ou irracional demonstrado pela presença ou antecipação de um objeto ou situação fóbica. Como por exemplo, voar, altura, animais, ver sangue, sendo que o estímulo provoca uma resposta imediata de ansiedade. Nesse casos citados acima a pessoa pode estar desenvolvendo a Síndrome do Pânico, porém existem coisas que a pessoa pode fazer para controlar seu medo. Como por exemplo, lembrar de quantas vezes precisou fazer algo importante, mas não fez porque sentiu medo, isso pode servir como estratégia para pensar em vencer tal medo. A pessoa não deve pensar que o medo é seu e que deve continuar sentindo porque ele o acompanha desde a infância. Não é legal pensar dessa forma, procure ajuda para se livrar desse pensamento que talvez esteja ligado a uma ansiedade excessiva. Pessoas que possuem algum tipo de fobia, não conseguem enxergar como realmente ela é. O medo pode estar relacionado com alguma experiência dolorosa no passado, e saber o que motivou esse medo pode ajudar a controlar a ansiedade, e assim, saber lidar melhor com a situação que causa o medo. Fale do seu medo, não se sinta constrangido ou com vergonha, isso pode diminuir o estresse que sente por conta do medo. Quando a pessoa fala ela se sente aliviada, mas às vezes não consegue expor o que está sentindo e a ajuda de um profissional pode contribuir para que a pessoa entenda seu medo e encontre as possíveis causas. Dessa forma saberá lidar melhor com ele.

Sandra R. Ribeiro* é Psicóloga Clínica