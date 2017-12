A corredora jaguariunense Marina Malachias manteve a sua marca de ‘um ouro por semana’, pois venceu, no domingo, 3, a corrida ‘Eu Amo Atibaia – Etapa Verão’ em sua categoria, a Geral Feminino, com percurso de 5 km.

Marina já havia participado da primeira etapa, realizada em junho deste ano, onde competiu no percurso de 10 km e foi a terceira colocada. Mas nesta, a corredora ressalta que o percurso foi alterado, aumentando o nível de dificuldade.

“Eles alteraram o percurso nessa etapa, ficando um pouco mais fácil, pois a cidade possui bastante subidas”, ressalta Marina Malachias.

A competidora também salienta, que embora o nível de dificuldade tenha sido elevado, conseguiu manter a liderança da prova, e ficou feliz pelo resultado.

“Consegui a liderança logo no primeiro quilômetro e mantive até o final. Fiquei feliz com mais esse título, ainda mais pela sequência de provas e pela proximidade do final do ano. Agradeço ao meu treinador, Geovani Braga, pontua.

Como próximas provas, Marina estará em ‘casa’ (Jaguariúna) para competir no 3º Aquatlon realizado pela academia Acqua Corpo.