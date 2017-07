A atleta Marina Malachias escreveu o seu nome na Corrida 9 de Julho – 5Km como a primeira campeã do geral feminino dos 5Km, no domingo, 9, no Aeroporto de Viracopos, em Campinas. Além do pódio, a corrida foi especial porque a atleta dedicou o título ao avô Moacyr Malachias, falecido recentemente. “Sempre me incentivou muito! Praticamente fui criada por ele e a minha avó. Ele tinha um orgulho enorme das minhas conquistas. No domingo sempre beijava o troféu do dia, via as fotos, os vídeos e vibrava muito! E perguntava vai sair no jornal sábado que vem? ”, contou Marina.

A atleta de Jaguariúna disse que por ser inédita, num local onde nunca havia tido uma corrida, a prova atraiu muitos participantes. Os organizadores divulgaram 3mil inscritos. “A largada ocorreu às 8h e o dia estava bem frio, ainda mais considerando que chegamos uma hora antes para guardar as coisas e aquecer. O percurso foi ótimo, contando com apenas um trecho de subida. Graças a Deus consegui fazer uma ótima prova, mantive a liderança desde a largada até a chegada. Agradeço aos meus patrocinadores e apoiadores: Massas De, Lá no Armazém e Nutristore Jaguariúna”, destacou a atleta.