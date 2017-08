A atleta Marina Malachias subiu no pódio como vice-campeã no geral feminino da 1ª Calegaris Run, no percurso de 6 Km, no domingo, 30, com largada e chegada em frente ao Teatro Municipal de Paulínia. “Achei um excelente resultado pelo nível dos atletas na prova, devido a sua premiação (vale-compras no mercado Calegaris) e pelo meu período de treinamento”, analisou a atleta vice-campeã.

Ela contou que o percurso não ofereceu muitas dificuldades, mas o tempo seco foi o pior fator para o desempenho dos atletas. “A organização foi excelente em todos os momentos, com uma ótima estrutura e acolhimento”, analisou Marina.

Por não ser atleta profissional, Marina concilia a corrida com a sua rotina. “Eu consigo fazer os treinos de corrida, mas também os trabalhos de fortalecimento, alongamento, fisioterapia, natação… para que suporte as cargas de treinamento e competição sem me lesionar e atingindo bons resultados”, explicou a atleta que neste ano participou de 18 provas, com 10 títulos, cinco troféus de vice e uma vez na terceira colocação. Ela ainda teve um quarto lugar e um troféu de campeã por categoria. Neste domingo, 6, ela participará da Corrida da Mata de Santa Genebra, em Campinas.