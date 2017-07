A atleta Marina Malachias voltou a ser pódio no domingo, dia 16, ao integrar o sexteto campeão do geral feminino, na 3ª Maratona de Campinas, com percurso de 42 Km. Cada participante do sexteto correu 7Km. “Provas de revezamento sempre são mais tensas porque depende de todo o grupo para ter um bom resultado, mas conseguimos montar uma equipe bem forte e de amigas, o que já deixou o clima ótimo”, contou Marina completando que o sexteto bolou uma estratégia positiva em relação a participação de cada atleta, ou seja, quem seria a primeira até a última.

“Cada uma conseguiu fazer o seu melhor, tanto que abrimos 20 minutos de diferença da equipe que ficou em segundo lugar”, disse Marina, última a correr na Maratona. “Já estava mais quente e era uma responsabilidade enorme. A gente fica bem mais tensa vendo todo mundo correndo e você tendo que aguardar, mas, graças a Deus, consegui controlar a ansiedade e fazer uma excelente marca na distância”, frisou.

Nessa prova, de acordo com Marina, o fundamental foi o espírito de equipe, a união e todas torcendo e acompanhando cada uma em todos os momentos. “Além, é claro, da estratégia e comprometimento do sexteto”, concluiu.