A jaguariunense Marina Malachias superou outro desafio e subiu mais uma vez no alto do pódio. No domingo, 6, a atleta sagrou-se campeã no geral feminino da 5ª Corrida da Mata de Santa Genebra, no percurso de 8Km. Ela contou que a distância da prova era única e envolvia toda a mata, localizada em Barão Geraldo. Dessa forma, segundo a atleta, o terreno era todo de terra, acidentado, com desníveis e um grau de dificuldade grande deixando a prova muito técnica.



“Consegui manter a estratégia traçada de controlar o ritmo na primeira metade da prova para acelerar na segunda, assim, ultrapassei a segunda colocada no km 6 mantendo a ponta até o final”, contou a atleta que já havia participado das outras quatro edições da prova, mas não tinha conquistado ainda o título. “Assim, era um objetivo a ser atingido, o que me deixou extremamente feliz. Agradeço aos meus patrocinadores e apoiadores: Massas De, Lá no Armazém e Nutristore Jaguariúna”, enalteceu a atleta.