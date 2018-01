A corredora Marina Malachias, de Jaguariúna, comemora a conquista do primeiro lugar, na classificação geral feminina, da “3a Corrida Desafio do 19i”, nos 5 quilômetros, realizada em Americana, no domingo, 14. Marina participou da segunda edição da prova no ano passado. “Eu sai também com o título, então a vontade era repetir o feito e fazer uma boa prova”.

A corrida teve a largada e chegada no “19º Batalhão da Polícia Militar do Interior”. Esta foi a primeira prova do ano disputada por Marina. “Apenas com um final de semana de intervalo depois da São Silvestre, minha última competição de 2017”, enfatiza.

Marina conta que a largada foi a parte mais complicada. “Depois de uns 500 metros consegui a liderança e a mantive até o final”.