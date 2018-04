Edmilson Alves – edmilson@gazetaregional.com.br

Na próxima segunda-feira, 30 de abril, comemora-se o Dia do Ferroviário. Por isso, nada melhor do que ouvir o que estes profissionais têm a dizer sobre a profissão. Para isso, a Gazeta Regional entrevistou o ex-ferroviário Manoel Rodrigues Seixas, 89 anos, que, como ele costuma falar, mora a vida toda em Jaguariúna. Seixas atuou por 35 anos na companhia ferroviária e está aposentado há 37 anos. Elegeu-se vereador (73 a 76) e Vice-Prefeito (77 a 82). Substituiu o prefeito em quatro períodos em 81 e 82. Escritor e memorialista escreveu: “Crônicas De Um Ferroviário” e “Herói Ferroviário”. Acompanhe a seguir os principais trechos da entrevista com o ex-ferroviário Manoel Seixas, que atualmente é colunista da Gazeta Regional.

Gazeta Regional – Na próxima segunda-feira, 30 de abril, comemora-se o Dia do Ferroviário. Na opinião do senhor, é uma data que ainda merece ser comemorada, apesar de as ferrovias terem sido substituídas por outros meios de transportes?

Manoel Seixas – Deve ser comemorada pelo que ela realizou em termos de progresso, no sentido de oferecer grandes meios de transporte para o progresso do Brasil.

Qual a importância que a ferrovia teve para a nossa região, para o Estado e para o Brasil?

Na marcha do progresso colaborou com emancipação política de muitos municípios e desenvolvimento para vários locais e logradouros, promovendo os transporte de cargas e pessoas, unindo estados e a própria República Federativa do país.

Atualmente, temos trens de cargas circulando por diversas ferrovias, o senhor acredita que um dia, os trens de passageiros possam voltar?

Eu acredito que sim. Mas acho difícil, uma que isto depende de uma vontade política de nossos governantes que muitas vezes se deixam levar pela corrupção, cedendo e oferecendo facilidades aos empresários do ramo automobilístico.

A Maria Fumaça, com seu passeio turístico nos remete a um passado mais distante. Como o senhor vê esse trem a vapor circulando ainda hoje? Dá saudades?

Este tipo de transporte remete-me a um passado indelével onde o trem representava a vida da comunidade. Onde tudo girava em torno da ferrovia, desde o passeio nos finais de semana, até a locomoção diária para outras cidades em busca de trabalho e compra de materiais de toda a natureza e gêneros alimentícios. Não há como não ter saudades. O trem, a estação, a própria ferrovia era uma questão de sobrevivência da população. Na verdade não havia outro meio de transporte na época.

E os amigos, antigos ferroviários, o senhor ainda tem contato com eles? Se sim, costumam se reunir?

Aos poucos que restaram, a ação do tempo é inevitável, ofereço meus préstimos, representando o Sindicato da Mogiana e dos ferroviários da referida companhia.

Fale sobre os livros que já escreveu.

Já escrevi duas obras ligadas à ferrovia. O primeiro, “Cronicas de um ferroviário”; o segundo, “O herói ferroviário”. Notadamente, o conteúdo dos dois livros estão atrelados a fatos, episódios, crônicas e algumas histórias da ferrovia. Representando, na verdade, um estilo de vida que eu abracei desde pequeno, me interessando, inclusive, pela profissão de ferroviário na qual me aposentei há alguns anos atrás.

Fale um pouco sobre o que é ser ferroviário.

Ser ferroviário, pra mim, é um estilo de vida, uma verdadeira paixão que teve origem desde a infância e com certeza vai caminhar comigo até os últimos dias. Fica difícil definir. Acho que é mais fácil, escrever, testemunhar, defender os ideais ferroviários. Acho até que nos dias de hoje, uma pessoa com esse pensamento é visto como um visionário, alguém que vive num mundo a parte. Mas foi através da ferrovia que criei minha família, consegui certo destaque neste mundão de Deus e, com certeza, através dos meus escritos deixarei um pequeno legado a futuras gerações sobre o que é ser ferroviário.