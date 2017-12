Como de praxe, aos finais de semana, a corredora Marina Malachias disputa provas de corrida em diversas cidades, e sempre conquista excelentes resultados, e desta vez disputou e venceu a Corrida do 48º Batalhão da Polícia Militar (BPM) de Sumaré, realizada no domingo, 26.

Foi a primeira edição desta prova que teve a largada e a chegada no BPM de Sumaré, e o ouro da atleta veio por entrar na disputa dos 5 km na categoria ‘Geral Feminino’.

“Já havia corrido em Sumaré, mas há muito tempo, e em um outro percurso, mas foi ótimo! O percurso era praticamente plano, a temperatura estava bem agradável e consegui impor o ritmo desde o início, mantendo a liderança até o final”, explica Marina Malachias.

Como mencionado, foi a primeira edição da corrida, o que também teve um significado a mais para Marina. “Fiquei muito feliz com o resultado, por conseguir ser a primeira vencedora da prova, e, também, por conseguir manter um bom nível competitivo mesmo no final do ano”, comenta.