O encerramento do ano letivo foi de muita festa para 432 alunos da rede municipal de ensino de Jaguariúna, que participaram com seus pais, demais familiares e amigos das cerimônias de formatura realizadas no Teatro Municipal e também nas dependências de algumas escolas, na primeira quinzena de dezembro.

As cerimônias foram organizadas pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Educação, e aconteceram num clima de muita alegria e descontração, sendo prestigiadas pelo prefeito Gustavo Reis, a vice-prefeita Rita Bergamasco, a Secretária de Educação, Cristina Pinto Catão Bonini Hosikawa, e a diretora do departamento do Ensino Fundamental, Aparecida Margareth da Cunha Cavelo.

De acordo com a Secretaria de Educação, as escolas que realizaram suas sessões solenes no Teatro Municipal encerraram a comemoração oferecendo aos formandos uma confraternização em estabelecimentos como pizzarias e salões de festa, sendo que alguns tiveram animação de música ao vivo, baladinhas e petiscos.

As equipes gestoras e dois convidados por formando também prestigiaram o recebimento dos certificados, encerrando com brilho a conclusão do Ensino Fundamental para os jovens estudantes.

Da Escola Municipal Professora Maria Tereza Piva se formaram 43 alunos e outros 63 da Escola Municipal Professor Irineu Espedito Ferrari, que receberam seus certificados de Formatura no Teatro Municipal.-Foram 33 alunos do Centro de Educação de Jovens e Adultos (CEJA) Professora Yvone Poltronieri Santos, cuja cerimônia de Formatura foi realizada no Espaço Multimodal do Parque Serra Dourada.

Já a Escola Municipal Professora Oscarlina Pires Turato, localizada no bairro rural Tanquinho Velho, teve 12 alunos formandos, com uma confraternização na própria unidade. O mesmo aconteceu na Escola Municipal Doutor Franklin de Toledo Piza Filho, com 67 estudantes formandos e mais 39 da Escola Municipal Professor Mário Bergamasco, que, juntos, receberem seus certificados de conclusão do Ensino Fundamental.

Teve ainda 85 alunos da Escola Municipal Coronel Amâncio Bueno que receberam seus certificados numa cerimônia realizada no Teatro Municipal, enquanto outros 28 da Escola Municipal Professora Sada Salomão Hossri festejaram este importante passo nas dependências da própria escola.

Por fim, 55 alunos da Escola Municipal Prefeito Joaquim Pires Sobrinho II, com 33 da Escola Municipal Prefeito Francisco Xavier Santiago e outros 13 da Escola Municipal Prefeito Adone Bonetti estiveram no Teatro Municipal e participaram da cerimônia de Formatura.