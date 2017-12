O prefeito Gustavo Reis autorizou a contratação de 10 médicos para compor o quadro da rede municipal de Saúde, sendo dois clínicos gerais (jornada de 20 horas semanais), três ginecologistas e outros dois clínicos com jornada de 40 horas semanais, além de três médicos cubanos que atenderão pelo Programa Saúde da Família.

Segundo a secretária de Saúde, Maria do Carmo de Oliveira Pelisão, todos foram aprovados em concurso público que ainda está em vigor. As novas contratações vêm ao encontro das necessidades da população e busca atender a demanda de consultas médicas nas Unidades Básicas de Saúde (UBS’s), uma vez que o número de profissionais estava defasado desde o ano passado.

A causa principal dos desfalques foi a saída dos profissionais contratados via Programa Mais Médicos, depois que o contrato com o Ministério da Saúde não foi renovado. Com essas contratações, garante Maria do Carmo, a Secretaria municipal de Saúde terá como aumentar a oferta de consultas médicas e melhorar a qualidade da assistência aos usuários que buscam atendimento via SUS (Sistema Único de Saúde) na rede municipal.

Além disso, a Prefeitura vem atuando junto ao Ministério da Saúde para conseguir repor os profissionais do Programa Mais Médicos. “Conseguimos que os médicos que haviam se desligado do Programa Mais Médicos retornassem para atuar nas Unidades Básicas de Saúde. Agora teremos novos profissionais na composição das equipes já a partir da segunda semana de dezembro. Portanto, teremos uma melhora significativa nas agendas médicas das Unidades Básicas de Saúde”, disse o prefeito Gustavo Reis.