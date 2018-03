Na manhã desta quarta-feira, 14 de março, a maior delegação da história de Jaguariúna, com 54 atletas, embarcou sentido a cidade de Limeira para a abertura dos Jogos Regionais do Idoso (JORI). Pela primeira vez a cidade será representada em todas as 14 modalidades, com um total de 74 participações. A disputa vai até o próximo domingo, 18 de março.

A Prefeitura de Jaguariúna por meio da secretaria de Juventude, Esportes e Lazer (SeJEL), em preparação para o JORI, realizou uma série de treinamentos e atividades com os atletas do Programa Viva Melhor. Inclusive, na última semana foram entregues os uniformes que a delegação já esta usando para a abertura.

Após a cerimônia de início dos jogos, a primeira disputa acontece na modalidade coreografia. Vale ressaltar que essa categoria gera grande expectativa na equipe jaguariunense, já que no ano passado a quinta colocação garantiu um resultado inédito para a cidade.

O Prefeito de Jaguariúna, Gustavo Reis, marcou presença no embarque da delegação e desejou boa sorte aos atletas. “Pela primeira vez estaremos representados em todas as modalidades, fico muito feliz em ver a participação e a felicidade dos Idosos. Vamos torcer para uma boa participação e quem sabe a conquista de uma medalha”, completou o Prefeito.

Jaguariúna disputará o JORI, nas 14 modalidades: atletismo, bocha, buraco, coreografia, damas, dança de salão, dominó, malha, natação, truco, tênis, tênis de mesa, voleibol adaptado e xadrez.