Manoel Seixas*

Só havia no cenário político uma cidade que se regurgitava com o advento das eleições, essa cidade chamava-se: Martírio do Sul.

Transformava-se tanto que até os forasteiros da cidade circunvizinhas, empolgados pelos vibrantes comícios, pelas passeatas, ostentando berrantes cartazes e coloridas faixas, para se dirigiam.

Era banda de música, cuja batuta do maestro fazia explodir os mais patrióticos dobrados. Eram “paus de arara”, os cabriolés, os tratores com respectivas carretas, os cavaleiros conduzindo toda espécie de gente para se associar ao inusitado movimento pré-eleitoral.

E todo fazendeiro que se prezava, punha muito dinheiro em jogo para que, no frigir dos ovos se promovessem às pampas. Mas quem levava mesmo era o felizardo do eleitor que comia do bom e do melhor, pouco trabalhava e passeava de roupa nova, sem ser molestado.

Pelo menos uma vez na vida a enxada, a foice, o arado e o chapéu de palha eram encostados terminantemente. E aí que ousasse achincalhar a vida de um eleitor eram tempos de sagradas eleições, tantos eram os defensores que nem se tinha conta.

A propósito, dando uma mergulhada no túnel do tempo, buscando no longínquo ano de 1950, os prós e os contras de uma apaixonante eleição, cujos reflexos aconteceram em Martírio do Sul, mais precisamente na Usina dos Pendões, farei uma escalada de repórter.

Sabe compadre? O coronel está pensando que o pessoal vai votar no brigadeiro Eduardo Gomes, ele está redondamente enganado, porque o povão vai votar no duro mesmo, é no Dr. Getulio Vargas!

No fundo a gente tem dó dele porque se não fosse o nosso Coronel, a comadre Joaninha não estava de dentadura nova embaixo e em cima. O Zé Batuira não estava gastando um sapatão novo e a minha esposa Mariovalda, não ‘tava’ saracoteando por aí com um vestido de seda ramada, deixando muita gente com água na boca.

Pura e cristalina verdade, tudo ganho na base da malandragem em vésperas de eleições. Todas essas maquinações, todas essas confissões e desabafos foram por mim sentidos, quando o Coronel Ludovico, respeitável chefe político da região e dono de muitas terras mandou……(Quer saber? Não perca a próxima edição).

Manoel Seixas* é ferroviário aposentado e ex-vice-prefeito de Jaguariúna