Edmilson Alves – edmilson@gazetaregional.com.br

Todos os sábados pela manhã o aposentado Luiz Sacchi,73 anos, morador do bairro de Guedes de Baixo, em Jaguariúna, acrescenta em sua rotina aos sábados, em relação aos outros dias da semana, um algo a mais: ir até o portão da chácara onde reside para pegar o exemplar da Gazeta Regional.

Esta rotina do senhor Luiz não é meramente uma obrigação por ser assinante da Gazeta Regional. “Eu gosto muito de ler jornal, saber das notícias de Jaguariúna, ter todas as informações”, explica ele, que completa ser assinante há mais de 20 anos.

Segundo ele, atualmente, a Gazeta é o único jornal que tem o hábito de ler. “Todos os sábados pela manhã já fico esperando”, salienta. Apesar de toda tecnologia disponível, senhor Luiz afirma que não tem o hábito de ler as notícias por meio da tecnologia, ou seja, no smartphone e no computador. “Gosto mesmo é de jornal impresso, já acostumei”.

Segundo ele, o aparelho de telefone de celular que possui é somente para realizar e receber ligações, em função de um espaço para festa que é alugado na chácara. “Celular para mim só tem essa utilidade, nada de ler notícias nele”. Sr. Luiz não acredita que um dia o jornal impresso deixa de existir, mas, segundo ele, se acontecer irá fazer muita falta.

No seu dia a dia, o aposentado disse que cuida da chácara, com piscina, realizando serviços de manutenção e criação de animais e da horta.